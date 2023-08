Sansores acusa acuerdo entre 'Alito' y Mier para que priista presida Cámara de Diputados

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó un presunto acuerdo entre el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y el líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, para que éste presida la Mesa Directiva durante el último año de la actual legislatura.

En la última emisión del Martes del Jaguar, la mandataria morenista reclamó que en caso de que se apruebe tal nombramiento, entonces se estaría empoderando a Moreno Cárdenas en el año electoral y cuando el PRI ya no tiene recursos, aseguró.

"Lo vas a empoderar, pero además durante un año cuando son las elecciones… Ya no hay dinero en el PRI y ya no tienen de dónde sacar, pero en la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza. Lo vuelve a resucitar de las cenizas, ¡no puede ser! ya hemos llegado al límite", dijo.

Sansores San Román mencionó que lo que es para Mier Velazco una "jugada política" para beneficiarse en su aspiración por la gubernatura de Puebla, para Campeche sería una "puñalada".

"Ignacio, es una vergüenza verte besándole los pies a este señor, ¿qué te dio? Como decía una señora: ¿qué te dio dinero anticipado para tu campaña? Porque sabemos que quieres ser candidato al gobierno de su estado, pero no así. ¿Tienes algún jefe? Yo te pregunto, Ignacio, ¿que te está dando instrucciones?, ¿qué le deben a Alejandro? Porque esto ya no es normal", declaró.

En ese sentido, la gobernadora hizo un llamado a la bancada guinda a no votar a favor del nombramiento de Alejandro Moreno.

Mier Velazco respondió por medio de redes sociales, donde dijo a Sansores San Román que entendía sus "sentimientos".

"El PRI puede proponer a quien guste, la ley se lo permite; como he dicho públicamente, falta que nuestra mayoría lo avale.

"Te sugiero cuidemos la unidad de nuestro movimiento y que cada quien, desde nuestras responsabilidades, demostremos congruencia y consistencia", dijo.

