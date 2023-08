Santiago Creel se alista para dejar Cámara de Diputados y concentrarse en búsqueda de candidatura presidencial

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, confirmó que se ha encontrado la vía para que pueda dejar su cargo en San Lázaro y así se concentre en la búsqueda de la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Entrevistado junto al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, el panista declaró que ambos exploraron las vías y encontraron un “camino” para dar salida al asunto.

Negó que la decisión derive de presiones por parte de Morena, pues recordó que la posibilidad de dejar su cargo ya había sido planteado a Mier Velazco, en caso de que resultara estar dentro de la terna que seleccionará el Comité Organizador.

“Era conveniente ya poder liberar la Presidencia, por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no. Era estar ya en la terna. Entonces, quedamos en eso, habíamos platicado desde hace algún tiempo de ello, y ahora encontramos, pues ya la vía, no hay fechas, y así hemos acordado”, declaró.

En tanto, el morenista Ignacio Mier confirmó que convocará a una reunión con la Jucopo para elaborar un acuerdo y se proceda con la renovación de la Presidencia de la Mesa Directiva, de manera que el cargo lo asuma una o un panista.

Dijo que esto para dar cumplimiento al acuerdo político que se suscribió entre los tres grupos parlamentarios mayoritarios, en referencia a que el segundo año de la actual legislatura debe recaer en la bancada del PAN.

El poblano explicó que antes de convocar a la Jucopo, conversará individualmente con cada uno de los coordinadores de los partidos.

“Voy a hablar, primero, de manera económica. Ustedes ya me conocen, mi estilo barroco poblano. Primero, de manera económica, hablo con cada uno de ellos para no hacerlo de manera tan ceremoniosa, pero sí formal, hablo con ellos, hoy voy a hablar con los coordinadores para convocarlos, y de esa manera podamos nosotros sesionar y elaborar y suscribir el acuerdo para turnarlo a la Mesa Directiva”, dijo.