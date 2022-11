Santiago Creel responde a AMLO y dice que le enviará libro de Aristóteles para que “reflexione” sobre significado de oligarquía

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, respondió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien, dijo, anunció, le enviará un libro de Aristóteles para que “reflexione” sobre lo que significa una oligarquía.

La reacción del diputado por el PAN es ante las declaraciones del mandatario federal, quien ayer dijo que le enviaría un diccionario de política “para que recuerde, porque lo debe de saber, se le ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno de Aristóteles para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía”.

“Lo estoy esperando para corroborar lo que dije… Lo vuelvo a reiterar, es el gobierno de los pocos. Una oligarquía se da cuando solamente un grupo domina el poder en contra del resto, cuando un grupo no reconoce a la oposición, a la diversidad que existe en este país, cuando un grupo impone en la Cámara de Diputados un Presupuesto de Egresos de la Federación sin que se le mueva una sola coma, o cuando desde la mañana se dicta qué ciudadano es bueno y qué ciudadano no lo es, qué pueblo es bueno y qué pueblo no lo es.

"Estamos hablando de alguien que concentra todo el poder o intenta tomar todas las decisiones y esa es la definición de la oligarquía”, dijo Creel Miranda esta mañana.

El legislador señaló que al menos con esta discusión se ha abierto un diálogo con el titular del Ejecutivo Federal, a quien ha buscado desde hace más de un mes para abordar temas de seguridad.

En cuanto a la marcha que se llevará este fin de semana en la capital del país contra la reforma electoral, el diputado aseguró que a pesar de haber sido una propuesta enviada por el Presidente, el desacuerdo no es con él sino con el proyecto.

Además, afirmó que el bloque de Morena y sus aliados no cuenta con los votos de dos terceras partes del pleno para aprobar la reforma.

“No va a ser a través de encuestas, opiniones, descalificaciones, presiones o chantajes como se defina la reforma electoral de este país. Todas las reformas importantes, quiero recordarle al presidente, se han hecho bajo el signo de consenso”, afirmó.

fgr