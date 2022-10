Santiago Creel pide a congresos locales razonar su voto en torno a reforma militar

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidió a las y los legisladores de los congresos estatales que “razonen bien su voto” respecto a la reforma que amplía el plazo en que las Fuerzas Armadas intervendrán en labores de seguridad pública.

El panista también los llamó a no dejarse engañar por las visitas que ha hecho a los congresos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien se refirió como “esa corcholata que anda rondando en todo el país”.

A través de un video compartido en redes sociales, Creel Miranda, enlistó las que consideró como las diez “trampas” de Morena y sus aliados para sacar a flote la reforma, a la que calificó de “tramposa, omisa y tendenciosa, por eso la votamos en contra”.

En la primera, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las fuerzas armadas sólo pueden participar en la seguridad pública bajo condiciones extraordinarias, lo que no se cumplió con la ampliación de su intervención hasta 2028.

También criticó que las FA ya no se ven obligadas a intervenir ante hechos de gran violencia hasta que las autoridades estatales soliciten su apoyo; además, en la reforma no se establece cómo serán reguladas en su uso de la fuerza, lo cual, señaló, es necesario porque su armamento y doctrina “están hechas para eliminar al enemigo, no para proteger al ciudadano”

Las 10 trampas de MORENA y sus aliados en la reforma para que las Fuerzas Armadas sigan como policías hasta el 2028

Sostuvo que esta reforma sí militarizará al país , dado que todos los mandos en seguridad, dijo, son militares; además, el encargado y fecha de la fiscalización de las FA no se estableció.

También negó que la postura de la oposición sea regresar a los militares a los cuarteles, ya que éstos deben proteger la seguridad interior en aquellas regiones controladas por el crimen organizado.

Asimismo, acusó a Morena de “querer lavarse las manos y confundir” al pedir que los cuerpos castrenses controlen la seguridad pública bajo el argumento de que las policías locales no pueden combatir a los cárteles.

La verdad es que ¡no deben! Quien debe enfrentar al crimen organizado, que origina buena parte de la violencia es la fuerza federal. Las policías locales previenen y combaten exclusivamente delitos del fuero común Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados

A esto sumó que la reforma quitará recursos a quien más lo necesita, al ordenar dirigir más presupuesto a las entidades con mejores resultados en materia de seguridad, por lo que donde haya más violencia recibirán menos fondos federales.

Advirtió que con esto no se cuidará a las Fuerzas Armadas, a quienes se les “obligará” a violar la Constitución y las resoluciones del Poder Judicial.

Lo que buscan es echarle la culpa a las Fuerzas Armadas del fracaso de su estrategia de seguridad y, con el tiempo, será el Ejército y la Marina los que tendrán que asumir responsabilidades y sanciones tanto internas como internacionale Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados

