Recuerda a Lázaro Cárdenas y a Manuel Ávila Camacho

Un militar puede ser presidente si se somete a las urnas, sugiere Adán Augusto López El secretario de Gobernación no está de acuerdo con el discurso que asegura la militarización del país; no obstante, no descarta que un militar pueda ser elegido como Presidente siempre que sea sometido “a las urnas"