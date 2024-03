Segob destaca proceso histórico más relevante

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, aseguró que este 1 de marzo fue un día importante para la democracia en el país, ya que iniciaron las campañas electorales rumbo a la Presidencia en el proceso más grande de la historia.

“Hoy es un día muy importante para la democracia de México, pues por un lado, arrancan las campañas en el proceso más grande de la historia, donde se van a renovar más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo a la Presidencia de la República, lo que significa 97 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal que acudirán a 170 mil casillas, para ejercer de manera libre su derecho a votar”, dijo.

Durante el inicio del ciclo de producción de boletas electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, añadió que las boletas son un símbolo de la democracia en México, por lo que resulta relevante que las autoridades se den cita en los talleres de producción, para comenzar con el proceso y dar el banderazo de inicio, lo que refleja el ánimo de colaboración para que el proceso se dé en un ambiente de paz y libertad.

“Somos corresponsables de la tarea y es necesario que demos certeza, para que los diferentes candidatos puedan recorrer el país y demostrar sus proyectos. El Instituto Nacional Electoral (INE), como ya lo ha venido haciendo, conduce el proceso con responsabilidad e imparcialidad para tener una jornada ejemplar”, dijo.

Indicó que la dependencia que encabeza va a coadyuvar a tener condiciones de tranquilidad para que las personas se puedan expresar en las urnas. Por ello, reiteró que mantienen un diálogo institucional permanente para identificar cualquier factor de riesgo que afecta a candidatos y autoridades electorales.

“Combatir las incidencias que se pueda presentar en el proceso para que las personas acudan a las casillas”, agregó.

Reconoció la participación de las Fuerzas Armadas por brindar el acompañamiento en el resguardo y vigilancia de las instalaciones electorales, así como la custodia de los materiales a nivel nacional: “Estas elecciones serán motivo de mucho debate y mucha alegría, pero el compromiso es con la democracia en el país”.

Estas elecciones serán motivo de mucho debate y mucha alegría, pero el compromiso es con la democracia en el país

Luisa María Alcalde

Secretaria de Gobernación

En tanto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei dijo que a partir de este día hasta los siguientes 90, el país va a estar en una etapa vibrante, lo que va a llegar en buen término el 2 de junio.

“Destacamos los cargos a la Presidencia, Senado y Cámara de Diputados que estarán en juego. Vamos a tener la oferta política para ocho gubernaturas, Jefatura de Gobierno y 20 mil cargos de elección”, explicó la consejera.

Respecto a la seguridad en las campañas, dijo que están empeñados en dar paz a la ciudadanía para que salgan a votar con tranquilidad, pero aclaró que también se debe ir construyendo diariamente.

“No vamos a cansarnos de estar presentes con las diferentes autoridades, aquí a nivel federal y a nivel local. Esa es la garantía que podemos dar con nuestro trabajo”, dijo.

Lamentó la violencia que se ha ido ejerciendo en contra de aspirantes y reconoció que al momento son 17 agresiones en contra de candidatos.

“Los OPLE no nos han compartido aún la información, pero lo que nosotros tenemos son 17, de esos, cuatro corresponden a candidaturas a gobernadores o gobernadoras”, indicó.

Pide AMLO ayuda para cumplir veda electoral



Al entrar en vigor la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los medios de comunicación ayuda para cumplir con la legislación y evitar abordar temas de carácter político o relacionados con la elección federal donde se renovarán más de 20 mil cargos populares.

Dijo que cada uno de los actores que participan en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional debe autolimitarse, con el objetivo de no tocar temas electorales.

“Ayúdennos, les pido eso, cooperación para que, si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, ayúdenme para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, declaró.

Este viernes entró en vigor la veda electoral de tres meses decretada por el Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la imparcialidad en las elecciones del 2 de junio próximo, que prohíbe la promoción de obras públicas de gobierno, así como no hablar sobre los candidatos.

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo federal anunció una nueva sección de seminarios de historia en las conferencias mañaneras a los reporteros, para evitar abordar temas relacionados con las campañas electorales, a partir del próximo lunes.

Ofreció a los representantes de los medios de comunicación leer pasajes de la historia de personajes de la independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, y de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, además de Benito Juárez, entre otros.

“¿Saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que vamos a ir leyendo, les voy a leer, si no les aburre, algunos capítulos del libro (¡Gracias!), pero históricos, vamos a hablar de Hidalgo, ¿no les parece? Es el padre de nuestra Patria.

“¿Quién era Hidalgo?, ¿qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de Juárez, y así nos llevamos, vamos a hablar de Villa, vamos a hablar de Zapata, vamos a hablar de Madero, vamos a hablar de Lázaro Cárdenas, ¿cómo ven?”, cuestionó.