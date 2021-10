Senado discute en el Pleno Paquete Fiscal 2022; se prevén más de 100 reservas

El Pleno del Senado inició el debate sobre el Paquete Fiscal 2022, para el cual se contemplan más de 100 reservas de los partidos de oposición durante la sesión ordinaria de este martes.

El Pleno inicia el análisis del Paquete Fiscal para el Ejercicio 2022.



🔴 https://t.co/OhzCnjdYC8

🔵 https://t.co/Q7LWDhzdbN

— Senado de México (@senadomexicano) October 26, 2021

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que aprobarán una legislación que hará “una revolución fiscal” y explicó el “abc”: aumenta la eficiencia recaudatoria, baja la evasión y elusión fiscal y combate la corrupción.

Sin embargo, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, aseveró que el “abc” de lo que aprobará la mayoría morenista es porque el paquete es “abusivo, bochornoso y contrario a lo que debe imperar en cualquier economía”.

Afirmó que lo único que busca demostrar Morena es “que son verdaderos empleados y no legisladores” y reprochó que el Paquete Económico lo único que busca es recaudar y no apoya el desarrollo económico.

Durante la exposición de los dictámenes, el senador morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró que la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos reactivan la economía del país.

Destacó que a pesar del contexto de la pandemia del COVID-19 no se proponen más impuestos ni se crean nuevas contribuciones.

Mencionó que el Paquete Fiscal tiene cuatro objetivos: combatir la corrupción, combatir el saqueo fiscal e inhibir la evasión y la elusión fiscal, simplificar el pago de impuestos y fomentar la confianza de los ciudadanos.

“La mejor manera de incrementar la recaudación sin aumentar los impuestos es combatiendo frontalmente la evasión y la defraudación, promoviendo la justicia tributaria, que significa que el que gana más paga más impuestos, el que paga menos, el pueblo, paga menos impuestos, se acabó la condonación de impuestos”, indicó.

Armenta agregó: “El Paquete Económico 2022 no sólo es clave para afianzar la recuperación económica, hace posible un entorno de bienestar para la población vulnerable”.

Respecto al registro de los jóvenes en el RFC, el senador morenista rechazó que se trate de terrorismo fiscal: “Si no se registra (un joven), no hay sanción, pero si se registra va a tener la posibilidad de que no lo enganche una empresa fantasma. Con su RFC los jóvenes se protegen en su historial tributario”, declaró.

