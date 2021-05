Senador de Morena pide investigación en Banxico, acusa posibles actos de corrupción

El senador de Morena, Alejandro Armenta pidió a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación investigar los motivos por los que el Banco de México no entregó los remanentes al gobierno, pues pareciera que "estamos encontrando hallazgos de posibles actos de corrupción al interior".

En entrevista, Alejandro Armenta destacó que en 2020 el peso rebasó las 25 unidades, por lo que se esperaba recibir un remanente de aproximadamente 300 mil millones de pesos.

"Necesitamos conocer por qué no fue posible asignar los recursos de la reserva, la reevaluación de activos, y no hubo un remanente de operación. Es importante saber qué es lo que ocasionó que estas fluctuaciones no cumplieron con la expectativa que se tenía", apuntó.