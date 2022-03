Senadores de oposición preparan acción de inconstitucionalidad contra publicidad por revocación de mandato

Senadores del PAN, PRI y PRD, así como del Grupo Plural, presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto para difundir la consulta ciudadana de revocación de mandato, que fue aprobada el pasado 17 de marzo.

Los legisladores señalaron a través de un posicionamiento público que la aprobación es un fraude a la Constitución Mexicana porque busca dejar sin materia los procesos judiciales derivados de las violaciones cometidas por militantes de Morena; también incurre en un importante error en la lectura de las leyes que busca interpretar.

"Derivado de una amplia reforma en materia de violencia política de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, el orden de los incisos del numeral 1 del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue modificado para adicionar un nuevo inciso b, que ahora señala como infracciones a la Ley el 'b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia'". Senadores de oposición

En este contexto señalaron que por la premura de avalar el texto, así como por una interpretación a modo, se realizó sobre un documento no reformado; de esta manera, hay un error en la interpretación de la figura de propaganda gubernamental ya que citan el inciso "b" de violencia política de género, cuando debieron hacerlo en el inciso "c" de propaganda gubernamental .

Además, apuntaron que otro de los errores es que citan en el artículo segundo al inciso "c" sobre propaganda, en vez del inciso "d" de principio de imparcialidad. "Por medio del presente comunicado queremos señalar que esto no es un error menor; no se trata de una confusión que pueda ser sujeta a cambios a posteriori, tampoco sería posible resolverlo con una fe de erratas o una aclaración", detalló.

Agregaron que por esta razón y en virtud de que Morena es incapaz de reconocer los errores en el proyecto de decreto, los senadores interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, realizarán una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Senado por la ausencia de excusarse de conocer y votar un asunto del cual esperan derivar un beneficio personal en el procedimiento sancionador al cual están sujetos por hacer propaganda gubernamental en el periodo prohibido por la Constitución.

