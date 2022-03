Polémica por promoción de la revocación de mandato

Celebra 4T decreto antiveda… pero en el TEPJF consideran que no es aplicable AMLO aplaude documento y acusa que INE conspira para no difundir consulta; Sheinbaum: “ahora sí podemos hablar”; magistrados de Sala Especializada consideran que lo aprobado no es válido en procesos vigentes; Córdova pide no descarrilar organización de la consulta con mentiras; ahuyentarán a ciudadanía de urnas, dice