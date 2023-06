Sergio Aguayo renuncia a Comité Electoral del Frente Opositor; 'términos son inaceptables y difieren de los originales', señala

El académico Sergio Aguayo renunció a colaborar en el Comité Electoral Ciudadano del Frente Amplio Opositor por considerar que los ciudadanos quedarán sometidos a las reglas y voluntad de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) y aseguró que no fue el único.

"El 4 de junio un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD", explicó Sergio Aguayo a través de un hilo de Twitter.

Señaló que el CEC estaría integrado por once personas con experiencia en elecciones y consultas: "Tendríamos autonomía para decidir sobre las modalidades y no participaríamos en las negociaciones con los partidos. Esas discusiones las conduciría el FCN" , apuntó.

El analista puntualizó que su participación sería a título personal y sin recibir honorarios. "Acepté porque siempre he considerado indispensable la participación ciudadana en los asuntos públicos y el CEC abría un resquicio a la participación social (en mi caso, confieso, me identificó con las causas del centro izquierda)", explicó Aguayo.

Asimismo, el académico aseguró que desde el principio solicitó que el FCN pusiera por escrito las condiciones, pero que el órgano no lo hizo.

"En las tres semanas transcurridas fueron cambiando los términos. Ayer sábado me enteré por la prensa que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedan sometidos a las reglas y voluntad del PRI-PAN-PRD. Quien me invitó me confirmó que así era" , agregó Aguayo.

Señaló que el sábado pasado fueron informados de que estaban invitados a ser parte de un grupo de observadores de un proceso cerrado controlado por los partidos: "Como los términos son inaceptables y difieren de los originales, les informé de mi retiro de la iniciativa. No fui el único de un proceso cerrado controlado por los partidos", puntualizó el analista.

Por último, Sergio Aguayo señaló que emite las explicaciones porque en los últimos días salieron interpretaciones y afirmaciones imprecisas.

Síguenos en Google News

DGC