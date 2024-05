Sexenio de AMLO con 185 mil muertos, cifra acumulada por Fox y Calderón: Xóchitl Gálvez.

En el bastión panista de Guanajuato al grito de “fuera Morena”, la candidata presidencial de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, advirtió que el 2 de junio se van a ir los gobiernos guindas que prometieron mejorar la seguridad en el país y no hizo nada, al contrario es responsable de 185 mil muertos, cifra superior a lo acumulado entre Fox y Calderón.

“¿Saben por qué se va a ir Morena?, porque es la responsable de 185 mil personas asesinadas, ya son más que del sexenio de Fox y Calderón juntos, los que le iban a devolver la paz y la tranquilidad a México no hicieron absolutamente nada”, aseveró.

Al ritmo de “Caminos de Guanajuato” encabezó el último mitin del día en León ante cientos de panistas, perredistas, priístas y xochilovers, la hidalguense denunció que su contrincante Claudia Sheinbaum ya rebasó los gastos de campaña con miles de espectaculares.

“Soy una mujer que no le tiene miedo a nadie. No le tengo miedo al Presidente, a todo su poder, su autoritarismo, a todas sus mentiras y a todo su dinero. Claudia ya rebasó el gasto de campaña por mucho”, advirtió.

Convocó a la población guanajuatense y al resto de los mexicanos a quitar el miedo a la gente y que salga a votar el próximo 2 de junio, “porque vamos a ganar, México quiere libertad. Despierta México, despierta de tantas mentiras”.

Tras asegurar que “es bien chingona” porque “mientras Claudia andaba en clases de ballet, yo andaba en chinga vendiendo mis gelatinas y vengo desde abajo”, Gálvez Ruiz aclaró que no le mueve ninguna ambición política que no sea cuidar de los mexicanos.

“No se trata de mí, se trata de ti, de tu familia y de tus hijos. Lo que en esta elección está en juego es democracia sobre dictadura; libertad sobre autoritarismo, nos jugamos la vida sobre la muerte, todo lo que hemos ganado en los últimos años”, sostuvo.

En su mensaje, afirmó que ella no va a abandonar a los estados como Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Baja California, Sinaloa, como lo hizo López Obrador. “Yo voy a atacar frontalmente la delincuencia, no me va a temblar la mano, se acabó el pacto de impunidad con los delincuentes”, ratificó.

La abanderada de la coalición PAN, PRI y PRD Declaró que en Guanajuato lo que ha habido son abrazos a los delincuentes, no se les persigue, pues solo hay 166 detenidos por la Guardia Nacional, 53 más por el Ejército. “De qué sirve que esté la GN si no se detiene, si no se investiga”, añadió.

JVR