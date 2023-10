Silencio no implica inacción, afirma Norma Piña sobre extinción de fideicomisos de PJ

Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que “el silencio del Poder Judicial Federal ante la posible desaparición de 13 de 14 de sus fideicomisos, no implica inacción”.

Norma Piña dijo que el hecho de que no se ha pronunciado respecto a la extinción de 13 fideicomisos del PJ no se trata de “indiferencia”, sino de “prudencia para no entorpecer aquellas acciones que se están desplegando para proteger los derechos de sus trabajadores”.

Los comentarios de la presidenta de la SCJN se dieron durante una plática por videoconferencia con representantes de jueces y magistrados federales el martes pasado.

"El silencio no implica inacción"



La ministra Norma Piña, presidenta de la @SCJN, afirma que actúan con "prudencia" para proteger al Poder Judicial y a sus trabajadores ante la posible extinción de fideicomisos pic.twitter.com/Rxwr76wBLX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 12, 2023

“Nuestra función siempre ha sido servir a nuestra sociedad. Como es de suponerse no tengo en estos momentos una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024”, dijo en un primer momento.

Agregó: "Mentiría, si les dijera que, en estos momentos, cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal”.

Asimismo, Piña Hernández dijo que debido a la premura del tiempo no era para darles respuestas, “es para pedir que se transmita a los jueces y magistrados, así como a todos los integrantes de dicho poder, que ministros, consejeros y diversos funcionarios de la Corte, están dedicados a ver por los derechos de conforman el PJF, a ver por la autonomía y la independencia de la institución”.

Extinción de fideicomisos, es un nuevo ataque al PJ por no alinearse a órdenes de Palacio Nacional: Abogados

Abogados del país aseguraron que la extinción de fideicomisos en el Poder Judicial, más que buscar un ahorro y terminar con privilegios, es un nuevo ataque por no “alinearse” a lo que se dicta desde Palacio Nacional.

En entrevista con La Razón, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista mencionó que el recorte “afecta son ninguna duda” la operatividad del Poder Judicial, además que es inminente que se lleve a cabo, ya que se busca debilitarlo con una premisa de combate a los privilegios, cuando realmente se busca el dinero para otros fines.

“Hay una afectación a los derechos de los trabajadores y no es un tema de ataque a los privilegios como se ha querido hacer saber desde Palacio Nacional. Afectaría a las personas que tienen menos recursos para acceder a una defensoría pública por un futuro recorte, a los mismos trabajadores y a jueces”, destacó.

Dijo que la reforma tiene un sustento de venganza, más que diagnóstico, pues no se busca fortalecer al Poder Judicial, sino afectarlo gravemente por una política de austeridad “mal enfocada y diagnosticada”, dijo.

Señaló que los recursos legales que se pueden implementar “para echarla atrás”, son acciones de inconstitucionalidad, además que los trabajadores que se vean afectados pueden presentar demandas de amparo indirecto.

“De que el Pode Judicial puede declarar invalidez de la reforma, no tengo duda porque afectará la independencia y autonomía del organismo autónomo y sus instancias”, explicó.

Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho dijo que la medida política tomada por el Poder Ejecutivo para disminuir el presupuesto asignado al Poder Judicial, es otro de los errores de la Cuarta Transformación, debido a que impacta negativa y directamente en la operación de la justicia mexicana.

“Esto va a traer un estancamiento en la impartición de justicia. Ojalá alguien haga ver que este tipo de ahorros solo significa entorpecimiento a las instituciones de justicia. Viene mucha falta de operación en caso que se lleve a cabo”, dijo.

Sostuvo que cualquier acto de autoridad arbitrario, indolente o con abuso de ejercicio de poder puede impugnarse legalmente, debido a que va en contra de las leyes. Además, comentó que la estrategia de ahorrar recursos es un nuevo “ataque” por no alinearse a las órdenes que se vienen desde Palacio Nacional.

“Se culpa a jueces que dignamente han hecho resoluciones y eso incomoda al poder Ejecutivo, pero jueces y magistrados deben apegarse a derecho y a la Constitución mexicana, por ello, solo es un nuevo ataque”, refirió.

Con información de Jorge Butrón

FGR