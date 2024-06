SRE niega a mujer trans carta de naturalización

Julianna Stone Neuhouser es una mexicana trans naturalizada, quien mantiene un proceso legal con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues le ha negado la rectificación de su carta de naturalización para que se reconozca su identidad de género.

De gesto serio y con respuestas concretas, Julianna dijo a La Razón que llegó a México proveniente de Indiana, Estados Unidos, por “temas del corazoncito” que prefirió no ahondar; además de una buena oferta de trabajo, pues aseguró que lo principal es su lucha por que su identidad sea reconocida en el país que se convirtió en su hogar.

“Desde 2021 comencé un proceso legal para rectificar mi carta de naturalización para reflejar mi identidad de género. Al principio, la SRE me pidió rectificar mi acta de nacimiento en mi país de origen. Cuando finalmente logré hacerlo y a finales de 2023 presenté mi acta de nacimiento rectificada, tal como se me había pedido, la propia dependencia rechazó mi solicitud, citando el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Nacionalidad, que dice que sólo se puede rectificar una carta de naturalización por medio de una sentencia judicial”, explicó.

En México, la carta de naturalización es un proceso administrativo y documento que la SRE emite para dar la nacionalidad mexicana a una persona extranjera. Ésta tiene el mismo valor que el acta de nacimiento.

Consideró que para ella y para otras personas trans, los documentos no sólo de nacionalización, sino aquellos con validez legal y de identificación oficial, son fundamentales, pues reflejan su identidad. “Tienes que mostrar tus documentos para todo. Una de las cosas que siempre me ha costado es cuando tengo que ir a un banco a hacer algún trámite, tengo que buscar ropa vieja porque llevo muchos años en la transición y ya no me veo como hombre; entonces, es parecer un poco más ‘butch’ (macho) para que pasen mis identificaciones sin problema”, expuso.

En mayo pasado, un juez federal declaró que el artículo 35 del reglamento de la Ley de Nacionalidad y la forma en cómo la SRE lo aplica es inconstitucional; además, la sentencia asegura que también es todo lo contrario a garantizar los derechos humanos de personas trans.

“No quiero que otras personas como yo pasen por lo mismo. Ha sido un proceso muy cansado, estoy triste, encabronada”, dijo, y expresó que en México no existe, aún, un camino para que las personas trans y los trámites de documentos oficiales sean menos engorrosos.

Ante esa sentencia, la SRE presentó un recurso de revisión y con ello se negó a respetar el nombre y género de una mujer trans, aseguró su abogada Janet Castillo. Señaló que el caso de Julianna Neuhouser “podría beneficiar a extranjeros y extranjeras para obtener y no modificar de manera fraudulenta las cartas de naturalización mexicanas”. Asimismo, destacó que “este incidente revela una laguna en la legislación que protege los derechos de las personas LGBT+: las personas trans naturalizadas estamos completamente desprotegidas ante la discrecionalidad de la burocracia de la SRE”.

Por su parte, Julianna dijo que, “en el mero mes del orgullo, mientras las redes sociales de la SRE llevan la bandera de la comunidad y celebran eventos de lo incluyente que es, la misma secretaría impugnó el amparo que declaró el juez, alegando que no se puede permitir que las personas trans naturalizadas podamos recibir cartas de naturalización rectificadas”.

Comunidad diplomática se suma a manifestación

La comunidad diplomática acreditada en nuestro país se sumará este sábado a la 46ª Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México, con el firme propósito de refrendar su compromiso con la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

En un comunicado suscrito por 16 embajadores y cuatro encargados de negocios en México, representantes diplomáticos reconocieron que aún son muchos los retos que se enfrentan en materia de diversidad sexual, por lo cual solo a través de acciones conjuntas se podrán superar.

“La indiferencia ha sido una de las mayores causas de la discriminación en el mundo. Creemos firmemente que es necesario romper con esa apatía y visibilizar la necesidad de fomentar el respeto para todas, todos y todes, independientemente de su orientación, identidad o expresión de género”, señalaron.

Destacaron que la fuerza y la unidad son motores necesarios en la defensa de toda causa, razón por la cual, agregaron, sus equipos seguirán generando sinergias con la sociedad civil, las autoridades, organizaciones internacionales, sector privado y actores clave que compartan los principios de inclusión. “Estamos convencidos de que la diversidad enriquece a nuestras sociedades, por lo que desde nuestras misiones diplomáticas seguiremos impulsando los principios de dignidad, tolerancia e igualdad”.

Informaron que este sábado las representaciones diplomáticas, junto con colegas, amigos y familias, marcharán para mostrar su solidaridad con la comunidad, así como el compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

“¡Sigamos sumando esfuerzos y voluntades para asegurar el respeto de los derechos y de la dignidad de todas, todos y todes!”, finalizó el comunicado avalado por las embajadas de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Suecia, Unión Europea y Uruguay. Además de los encargados de negocios de Alemania, de la embajada británica, Finlandia y Japón; el jefe de Misión Adjunto de Rumania, Ionuț Vâlcu, los delegados generales de Québec, Canadá, y Cataluña en México.

También se sumarán a la marcha, el coordinador residente de la ONU México, Peter Grohmann; el representante de la UNESCO, Andrés Morales; entre otros.