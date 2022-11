Suben 11 delitos contra las mujeres

La violencia contra la mujer en México sigue imparable, ya que de enero a octubre de 2022 aumentaron 11 delitos relacionados con el tema, siendo la trata de personas el que más crecimiento reporta, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante este escenario, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo un llamado a gobiernos estatales a invertir en el tema, ya que su participación es fundamental y necesaria para reforzar la coordinación entre todos.

Según cifras del SESNSP, pese que el delito de feminicidio bajó 6 por ciento, otros relacionados aumentaron, como el homicidio doloso en 2.4 por ciento y el homicidio culposo con 16.6 por ciento.

Otros delitos que van al alza en los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2021, son lesiones en 8.5 por ciento; extorsión 15; corrupción de menores 22.3; trata de personas 25; violencia familiar 7.3; violación 11.4; llamadas por violencia 18.8; abuso sexual 13.6 y hostigamiento 18.8 por ciento.

En entrevista con La Razón, Fabiola Alanís, titular de la Conavim, señaló que, si bien han crecido algunos delitos, las autoridades están en una etapa de contención, por ejemplo, en violencia familiar o violación, pues están enfocados en la prevención y eso ha permitido registrar 775 mil expedientes de mujeres atendidas.

El Gobierno federal, dijo, se compromete a que al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se consolide un sistema nacional de servicios que proteja a la mujer de todo tipo de violencia.

Para consolidar el sistema de protección de género se cuenta con 102 refugios, 60 centros de justicia y 660 unidades locales de atención. “La violencia no es normal y no podemos normalizarla en cualquiera de sus manifestaciones, hay que atreverse a romper el silencio y acercarse a pedir apoyo, pues se trabaja de la mano con las fiscalías para cuidar que se atiende con calidad y calidez a las mujeres, aunque no siempre se logra”, destacó.

Alanís dijo que hay disparidad en el presupuesto de las entidades, pero instan a los gobiernos a que también inviertan en el tema, pues los estados son fundamentales y es necesario reforzar la coordinación, “por eso hacemos un trabajo territorial y visitamos los centros de justicia, los refugios, mejorar la colaboración con los municipios entre otros”, agregó.

“No son sólo programas, es una cadena de servicios esenciales de primero, segundo y tercer nivel, ya que en lo que va del año se han atendido a siete mil mujeres en centros especializados, así como acompañamiento jurídico, acompañamiento a sus hijos, salud sexual, y todos los servicios que se necesitan, ya que es importante atender a las mujeres con perspectiva de género en cada uno de los delitos que les afecten”, explicó.