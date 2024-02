¿Te pueden negar entrar a la escuela si no llevas uniforme completo? Esto dice la SEP

Desde hace mucho tiempo, la polémica sobre llevar o no uniformes escolares se ha discutido. Hay quienes defienden su uso como una manera de disciplina, mientras otros indican que hay familias que no pueden solventar la compra del uniforme. En distintas escuelas, incluso, no se permite la entrada si falta alguna de las prendas, ya sea el suéter o los zapatos de un color específico.

¿Esto es legal? ¿Está permitido? Aunque no existe un reglamento como tal para el uso del uniforme, te contamos lo que dice la Secretaría de Educación Pública al respecto y qué hacer en caso de que a tus hijos o hijas no les permitan la entrada a la escuela por llevar el uniforme incompleto.

¿Te pueden negar entrar a la escuela si no llevas uniforme completo?

La SEP indica que "la compra de uniformes, materiales educativos o cualquier otro elemento para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, no podrá condicionar la prestación y continuidad de los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes en planteles públicos y particulares de Educación Básica y Media Superior".

Por su parte, el artículo 146 de la Ley General de Educación, indica que las escuelas no pueden condicionar la entrada a los niños o niñas por el tipo de vestimenta, de hecho, están obligadas a eliminar cualquier barrera que le impida a los alumnos el acceso a la educación.

Aún muchas escuelas públicas y privadas implementan el llevar el uniforme a los estudiantes para que sean disciplinados y cumplan con el reglamento interno de cada institución.

¿Qué hago si no dejan entrar a mi hijo o hija a la escuela?

En caso de que no dejen que tu hijo o hija entre a la escuela por llevar el uniforme incompleto, debes ir con el director o directora general de la escuela y exigir el derecho a la educación para tus pequeños, aún sin contar con la vestimenta adecuada.

Si te continúan negando la entrada, necesitas ir al Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la SEP. Ahí podrás interponer una denuncia, así que puedes llamar al 5536018650 extensiones 66224, 66242, 66243 y 66244.

