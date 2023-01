“No me dejen”: María Elena Ríos advierte que es “temporal” suspensión de prisión domiciliaria a presunto agresor

La saxofonista María Elena Ríos aseguró que la suspensión de la prisión domiciliaria contra el presunto autor intelectual de su ataque, Juan "N" es temporal, debido que se encuentra en revisión la impugnación de la audiencia.

Señaló que aún existe un riesgo muy alto de que su agresor sea trasladado a su casa, por lo que pidió no dejarla sola en ningún momento.

“Por favor no me sueltes, porque aún no ha terminado. El 24 de enero fui notificada vía correo electrónico de una resolución emitida por la jueza Martha Santiago Sánchez, quien resolvió un recurso de apelación que solicité, tras la resolución llena de corrupción por parte de Teódulo Pacheco al otorgarle prisión domiciliaria”, explicó.

María Elena Ríos destacó que la resolución es que, por el momento, no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario, por ello, aclaró que ya entregó la impugnación para que sea evaluada por los magistrados, aludiendo que el juez Teódulo Pacheco violó sus derechos fundamentales como víctima.

Detalló que es necesario analizar quienes son los magistrados que se encargarán de resolver la solicitud de amparo de Vera Carrizal para irse a su casa. “ Por favor no me dejen , porque este proceso no ha terminado y existe una alta probabilidad de que regrese a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95 por ciento de impunidad, es sinónimo de libertad”, concluyó.

Apenas ayer se dio a conocer que la medida de prisión domiciliaria que le fue concedida al presunto autor intelectual fue revocada, debido a que no había suficientes policías para que pudiera ser vigilado, además, que la casa en donde se quedaría no era conveniente.

