Defensa de María Elena Ríos acudirá a SCJN y a organismos internacionales para que les hagan caso

La defesa de la saxofonista, María Elena Ríos no descarta acudir con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, a exponer el riesgo en el que se encuentra , en caso de que el autor intelectual de la mujer quede libre o escape de la justicia.

En entrevista con La Razón, Diana Cristal González Obregón, abogada de la víctima aseguró que hay un grave riesgo de que el agresor de la saxofonista, Juan Antonio Vera Carrizal pueda darse a la fuga, debido a que cuenta con recursos, domicilios y capacidad para evadirse de la justicia, en caso de que regrese a su hogar a prisión domiciliaria o incluso, le dictan otra medida cautelar.

“Vamos a agotar el tema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación , hay una recomendación de la CNDH que el Gobierno de Oaxaca no ha cumplido, aparte que se han acercado organizaciones a ayudarnos. Al menos cinco países nos han cobijado, pero lo que no entendemos es por qué nos escupen en México y nos cobijan en otros países”, destacó.

Señaló que es terrible llegar a instancias internacionales para que les hagan caso, pues no deberían mendigar ayuda y en México tienen la obligación de protegerlas. “Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con María Elena y que estas personas no se salgan con la suya, porque es un riesgo que quede libre, porque seguro la matan y me matan a mí también”, indicó.

La jurista mencionó que se ha demostrado que Vera Carrizal no esta enfermo y no necesita atención médica urgente, como lo ha hecho ver su defensa, por lo que debe permanecer en el penal en el que se encuentra, para evitar riesgos contra la saxofonista.

Apenas este martes María Elena Ríos acudió a la Cámara de Diputados a pedir apoyo de los legisladores para que al autor intelectual de su ataque no le cambien la medida cautelar, pues es un peligro para s integridad personal. Además, el gobernador de la entidad, Salomón Jara dijo que se debe revisar el caso, ya que no es posible que una persona de esa naturaleza salda del penal.

En este contexto, la noche de este martes María Elena Ríos informó que “con toda maldad y alevosía”, le informaron que el término para impugnar vencía este miércoles a las 11:00 horas sin respetar las 72 horas que son por ley. Sin embargo, aclaró que el juez Teódulo Pacheco -encargado del caso- se fue de vacaciones.

