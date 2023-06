“Es cierto que no traigo porra, llego a pie… la gente me apoya”

Aunque acepta que no tiene porra y que llega a pie, Gerardo Fernández Noroña aseguró que a él lo quiere la gente, que no necesita ponerse máscaras para acercarse al pueblo, a pesar de que no se considere a sí mismo una corcholata, sino un participante de la “unidad de Morena”.

En entrevista con La Razón, el aspirante presidencial se expresó en contra de que no haya debates entre sus pares y él, y señaló que ve como un riesgo que Morena no vaya en coalición rumbo al 2024.

“Es cierto que no traigo porra, llego a pie, me siento bien, y ahora sólo es entender la dinámica para respetarla y cumplirla, y de ahí entonces ya formar un equipo. Para mí sí es muy importante el debate, pero no lo habrá. Desde ese momento se rompe un poco el sentido de propuesta individual, porque en el debate es donde se da a conocer la propuesta de cada candidato; ellos (el Consejo Nacional de Morena) eligieron que no haya debate y lo respeto”, manifestó el petista.

Expuso que él tiene todo el respaldo del partido (PT) rumbo a este proceso. Sin embargo, aunque refiere que aún desconoce cómo y de qué manera sería ni en qué va a consistir. Subrayó que el partido dejó claro que respaldaría los procesos de Morena.

Gerardo Fernández Noroña, Diputado con licencia del PT

En la charla, Fernández Noroña indicó que piensa llegar a la gente como siempre lo ha hecho, siendo él, pues no necesita ponerse una máscara para llegar al pueblo, ya que él mismo se considera parte del pueblo y, por lo tanto, la forma en que piensa extender su imagen será a través de la cercanía y la escucha a la ciudadanía, sin intentar aparentar nada que no sea.

El legislador con licencia dejó claro que es un hombre libre, “a diferencia de los otros aspirantes que aceptan los sobrenombres sin problema; yo sólo puedo definirme como alguien libre en todos los aspectos; no me considero parte de las corcholatas, pero no por ello violo las reglas del juego.

“Tengo claro que en este camino me habrá de acompañar quien comulgue con mis principios, que son humanistas”, dijo. El aspirante presidencial resaltó que será necesario evitar cualquier confrontación entre “las personas que se están proponiendo para dar continuidad al proyecto del Presidente. Planteé que me incluyan en las encuestas, y eso sí se hará, pero el debate quedó pendiente”. Al ser cuestionado sobre por qué considera que no ha habido “piso parejo”, sólo atajó: “Eso no se pregunta”.

El diputado con licencia insistió en que “es un error que no haya debate, pues esto reduce la discusión pública” y, bajo esa lógica, sostiene que la izquierda siempre lo tiene. “Debatir no es pelearse, no es injuriar, no es lastimar”, añadió.

En caso de no ser ganador de la encuesta, aseguró que seguirá apoyando el proyecto de Morena y al candidato electo. Consideró que, “hoy más que nunca, son importantes las alianzas en el país y la de Morena-PT y Partido Verde para la elección presidencial del 2024 será vital. Se ha hablado de una ruptura, luego del término de las encuestas, pero no, no lo veo de esa manera. He platicado mucho con Alberto Anaya —dirigente del PT— y él tiene esta convicción de unidad, que son los planteamientos de Morena”.

El próximo viernes, Gerardo Fernández Noroña se registrará como contendiente para la candidatura de Morena, PT y el PVEM, luego de que ayer el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó su solicitud de licencia.

Además, aseguró que costeará los gastos de su campaña interna por la candidatura presidencial mediante las ganancias que obtiene de YouTube y “el apoyo de la gente”.

“Lo voy hacer de manera milagrosa. Yo no soy creyente, pero al pedir licencia, yo dependo de mi salario. Afortunadamente me va bastante bien en la plataforma de YouTube y ahí pienso compensar y debo decir con franqueza que la gente me está apoyando”, detalló.

Fernández Noroña compartió que en el 2022 obtuvo 661 mil pesos por sus transmisiones en la plataforma de videos, las cuales realiza cada tarde de 6:00 a 7:00 pm, desde hace tres años, y en las que aborda diversos temas, sobre todo de contenido importante para los ciudadanos.

“Las reglas de la contienda interna de Morena no definen un límite de gastos. Creo que bien se podría hacer una bolsa en común con los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia para evitar financiamientos inadecuados, pero, en mi caso, yo financiaré mi campaña”, concluyó.