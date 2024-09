No se trató de una alianza, porque yo no transo, dice AMLO tras voto de Miguel Yunes Márquez por reforma judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no se trató de una alianza con Miguel Ángel Yunes Márquez, “porque sabe que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, tras el voto que dio el senador para que se aprobara la Reforma Jjudicial en la Cámara Alta.

De igual forma se refirió a Miguel Ángel Yunes Linares.

"Sencillamente él (Yunes Linares) es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza; él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar", aseguró AMLO.

AMLO precisó que fue una decisión que tomaron en la madrugada los legisladores, de manera libre, aunque esto no dejó satisfechos a muchos y a otros sí les agradó haberse avalado la reforma al Poder Judicial.

"A mí me agrada, sí con cualquier voto (de Miguel Ángel Yunes Márquez) porque creo que es importantísimo terminar con la corrupción y con la impunidad y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia", agregó AMLO.

AMLO aclaró que no le importa cómo se logró alcanzar los 86 votos en la Cámara de Senadores para sacar adelante la reforma judicial.

"Cómo se logró esa mayoría, pues sí es importante pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país, el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo no por las cúpulas del poder", subrayó AMLO.

AMLO dijo que habló con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López para saber cómo iba la discusión y la votación, sin embargo, en ningún momento le comentó de algún acuerdo con el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

"Adán no me informó, pero no creo que haya transado, para decirlo con claridad, eso no lo hace ningún integrante de Morena, eso era lo que se hacían en los tiempos de Salinas, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política, no solo eso, peores cosas, pero un dirigente de Morena no transa, como se supone, de haber impunidad, dinero, amenazas", expresó AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo sentirse contento porque se avaló con 86 votos a favor y 41 en contra la enmienda para reformar el sistema de justicia mexicano, donde el punto central es la elección de los jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.

AMLO dejó en claro que no habría fundamento legal para detener la reforma constitucional al Poder Judicial; "no existe, eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho, esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, las leyes, la Constitución", explicó.

Finalmente, López Obrador recomendó a los ministros de la Suprema Corte actuar con responsabilidad, en caso de que la oposición impugne la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo, e incluso, sugirió le den entrada en vez de rechazar el recurso, de inmediato.

"Quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo le aconsejaría a la ministra (Norma) Piña, al resto de los ministros que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano, arenas movedizas, siguen caminando y se siguen hundiendo.

"Entonces por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del Poder Legislativo (…) Ellos saben perfectamente que está mal el Poder Judicial", concluyó AMLO.

