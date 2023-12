Tren Maya: AMLO califica este día como histórico por inauguración del primer tramo

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, calificó este 15 de diciembre como “un día verdaderamente histórico” por la inauguración del primer tramo del Tren Maya.

“Imaginen una obra de 1,554 kilómetros, es como ir de Campeche posiblemente a Mazatlán, sin sumar que hay 800 kilómetros de doble vía electrificada, y no tener problema en la construcción o problemas menores, básicamente por la politiquería, pero no por la gente sino abogados, seudo defensores de medio ambiente que querían pararnos, que no se hiciera la obra”, aseguró.

MÁS INFORMACIÓN Lista la inauguración de primera etapa del Tren Maya este viernes, asegura AMLO

Este primer tramo correrá de Campeche, Campeche, a Cancún, Quintana Roo.

#ConferenciaPresidente desde Campeche, Campeche | Viernes 15 de diciembre de 2023. https://t.co/qgUTJZEXu8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 15, 2023

En las instalaciones de la estación San Francisco, en Campeche, López Obrador estuvo acompañado de la gobernadora Layda Sansores y el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena). También estuvieron representantes de las empresas constructoras.

Primer tramo del Tren Maya. Foto: Especial.

Al subrayar que esta obra permitirá la recuperación del sur-sureste de México donde se generaron más de 100 mil empleos, AMLO señaló que el 31 de diciembre será inaugurado el tramo de Cancún a Palenque, y a finales de febrero estará completo el Tren Maya, del cual no se debe nada porque fue inversión pública.

“Vamos a informar en su momento sobre la inversión, que no gasto, porque también no hay una obra así con estos costos en el mundo, y decir que no fue crédito, fue inversión pública, no se debe nada del Tren Maya, nada. Esta es una obra del pueblo de México, por eso la vamos a cuidar todos, para ayudar mucho al desarrollo del sureste”, aseveró AMLO.

López Obrador indicó que, sin exagerar, este día es histórico porque se inaugura la primera etapa del “jaguar rodante”, una obra que se logró en tiempo récord que no hay en la actualidad a nivel mundial.

“Estas obras, por lo general, trascienden gobiernos, son de más de una década, y en cinco años en general y menos si tomamos en cuenta cuándo realmente se inició con la construcción, se ha terminado esta gran obra que es una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria, desde luego y sobre todo, por los trabajadores de la construcción”, dijo AMLO.

AMLO agradeció a trabajadores, las empresas constructoras como Carso, Motangil, Indi, ICA y Alstom que cumplieron en tiempo y con el presupuesto estimado, así como los ingenieros militares que permitieron que sea inaugurada este viernes la obra magna del Tren Maya.

“Todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo, el tiempo acorde con la calidad que requiere esta obra y en el marco del presupuesto estimado”, comentó AMLO.

De igual manera, AMLO destacó que los trenes sean fabricados por la empresa francesa Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, que “desde hace mucho tiempo, desde que se dedicaban a construir vagones, trenes para el metro con la empresa canadiense Bombardier. Tienen mucha capacidad tecnológica”.

AMLO agradeció el apoyo de todas las autoridades de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, gobernadoras, gobernadores, así como presidentes municipales.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR