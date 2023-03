Turistas ignoran alertas de EU, señala Ejecutivo

México ha tenido que enfrentar una campaña iniciada por legisladores de Estados Unidos que buscan que no haya viajes de turistas a México bajo el pretexto de la inseguridad, pero no les han hecho caso y el país está lleno de ciudadanos de ese país, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso no aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México. El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidense el país; ahorita está Quintana Roo, está Cancún, lleno de estadounidenses, no les hacen caso porque la realidad es otra completamente”, señaló el mandatario.

Añadió que su administración se ha enfocado en abatir los índices delictivos y, desde hace algunos meses, los indicadores presentan una clara tendencia a la baja.

“Pero, bueno, nos ha costado trabajo, pero ahí vamos, ya 11.6 por ciento menos. Iba hacia arriba cuando llegamos, se contuvo y ya empezamos a bajar, y yo espero que esta tendencia se sostenga. Y por eso es también el planteamiento que estamos haciendo para esto”, dijo López Obrador.

El Presidente calificó al consumo de drogas en EU como una profunda crisis humanitaria, de la que afortunadamente México no ha tenido los mismos efectos, salvo en el caso de Guanajuato, entidad que ha observado un preocupante incremento en el consumo de drogas.

“Guanajuato tiene ese problema y no sé cómo se arraigó. Porque además ni siquiera es en todo el estado, es básicamente en la zona más desarrollada, la zona industrial, la que tiene que ver con la maquila. En estudios que se hacen, en antidoping, de cada 10 trabajadores, lamentablemente siete ya tienen adicción a drogas; entonces, no sólo es un asunto de jóvenes”, reconoció el mandatario.

El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país, ahorita está Quintana Roo y Cancún, lleno de estadounidenses, no les hacen caso porque la realidad es otra completamente

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Agregó que el fenómeno de consumo no se da en otros polos industriales como Querétaro, ni siquiera en Sinaloa, que tradicionalmente ha sido productor de enervantes.

“Y esto no sucede en Querétaro; bueno, no sucede ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Sinaloa, que ahí hay bandas, que ya sabemos que actúa el narcotráfico, pero no hay consumo, no hay narcomenudeo, por eso no tienen el mismo número de homicidios que se tiene en Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar el consumo, el que no se fomente la adicción”, señaló.

Al resaltar la fortaleza cultural de México y la cohesión familiar como factores para evitar que los jóvenes caigan en las drogas, el Presidente calificó como “profunda crisis humanitaria” el problema que enfrenta Estados Unidos, por el consumo de fentanilo.

“Porque si nos descuidamos y nos aumenta el consumo de las drogas, entonces sí va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y va a ser muy doloroso, porque lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos es realmente muy doloroso; las calles, los parques, llenos de jóvenes como zombis, una situación lamentable. Es una profunda crisis social, una profunda crisis humanitaria”, dijo el mandatario.