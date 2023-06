UAM exige a FGR investigación profunda por asesinato de co-director y ambientalista

Miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron a nombre de la institución que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a profundidad el homicidio de Álvaro Arvizu Aguiñaga , co-director y ambientalista asesinado durante un ataque con hacha en instalaciones de la casa de estudios ubicada en Tlalmanalco.

Al presumir que el móvil del crimen no fue un robo, sino un atentado directo perpetrado por la delincuencia organizada , el investigador de la UAM Pedro Moctezuma Barragán dijo que no se harán a un lado, pues no permitirán que “el crimen organizado se adueñe de nuestra nación” .

En conferencia de prensa., el profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa aseguró que el ataque fue premeditado, debido a que Arvizu Aguiñaga era co-director del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa (Centli), que se encargaba de proteger la “masa forestal más significativa del país” .

Detalló que además del ambientalista, a quien definió como el principal guardián de la zona, también resultaron con múltiples lesiones el maestro Carlos Vargas y la co-directora Rebeca López.

Por ello se solicitó a la FGR una investigación a fondo y que la Secretaría de Gobernación coadyuve a garantizar la gobernabilidad en el territorio, así como la protección a los colaboradores del Centli y sus familias.

“Esto no es un problema particular, no fue un crimen obra de delincuentes menores; hay autoría intelectual y grupos operativos que siguen actuando hoy. No queremos una respuesta fácil sino una investigación profunda”, dijo Moctezuma Barragán.

En memoria del ambientalista, anunció que la sede agroecológica del Centli llevará su nombre y se rendirá un homenaje por su vida .

Carlos Vargas Cabrera, víctima del ataque, negó que se haya tratado de un robo, pues además de que el único objeto extraído fue una caja chica, días antes hubo cortes al cableado de luz y a la señal de internet.

Exigió que se realice otro peritaje para que se localicen más huellas y pistas que permitan identificar a los responsables.

