Ulises Ruiz advierte a Alito Moreno: "No van a poder expulsarme del PRI"

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, lanzó el reto a la dirigencia nacional de PRI al advertir: "no van a poder expulsarme del partido", ya que, dijo, tener "más elementos para incluso solicitar la expulsión de Alejandro Moreno y de Rubén Moreira".

Detalló que cuenta con investigaciones de desvío de recursos que en Campeche y Coahuila de cerca de 400 millones de pesos en cada estado, y estas son causales de expulsión del partido, que serán presentadas una vez que haya nueva dirigencia porque ahorita "tienen los órganos del partido a su disposición".

Entrevistado tras asistir al plantón que se mantiene afuera de la sede nacional del partido por tercer día consecutivo, el dirigente de Democracia Interna señaló que el problema de fondo es que si no se refunda al Revolucionario Institucional va a desaparecer como partido.

lee más "Alito" convoca a la unidad del PRI ante hechos violentos en el CEN

Ulises Ruiz arremete contra Alito Moreno

"El problema de 'Alito' es que no le da, está muy chiquito, por eso es Alito; sus reacciones son porriles, son estomacales. Lleva tres días de que se toma la foto en un hospital, luego va a otro, y en lo penal y que Claudia Sheinbaum, y que el fiscal general", criticó.

Ruiz Ortiz mencionó que Alito Moreno y su gente pueden hacer con los órganos del partido lo que quieran; seguramente harán el procedimiento, van a tener las causales que le quieran poner para promover su expulsión.

Sin embargo, adelantó que afuera del PRI en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va a pelear por sus derechos como militante y "no van a poder expulsarlo del partido".

"El problema de 'Alito' es que no le da, está muy chiquito, por eso es Alito; sus reacciones son porriles, son estomacales", declaró Ulises Ruiz Foto: Eduardo Cabrera

lee más Legisladores y senadores del PRI condenan violencia en el CEN

Pese a ello, agregó el oaxaqueño, no se caerá en provocaciones ni se desviará la atención de su objetivo que es conformar la Asamblea Refundacional del PRI, aunque para ello se necesita una dirigencia interina porque obviamente no la puede convocar Alejandro Moreno, pues si no sería a modo.

Ulises Ruiz reconoció que le preocupa que "los tengan agarrados (Morena y el gobierno federal) a Moreno y Moreira del cinturón, con esos desvíos de recursos en Campeche y Coahuila, y les digan 'votan (reformas en la Cámara de Diputados) o bote'; se van a doblar".

Con información de Eduardo Cabrera y Sergio Ramírez.