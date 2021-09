Urgen activistas a dar más recursos a Comar

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se debe multiplicar “por mil” para resolver las solicitudes que viene arrastrando en más de dos años, ya que hay, por lo menos, un rezago de 75 por ciento, denunciaron organizaciones civiles.

“En México ya hay una comunidad haitiana importante y se quieren quedar, no quieren estar vagando de un país a otro. Se necesita una salida de regularización humanitaria porque tenemos un registro de 75 por ciento de rezago, y hemos visto que se llegan a tardar hasta dos años en la resolución, aparte en los casos de Haití se requiere intérprete e información de sus lugares de residencia”, aseveró en entrevista con La Razón, Ana Sainz, directora de Sin Fronteras.

La experta dijo que muchos de los migrantes no cumplen los requisitos para que sus peticiones de asilo se acepten, porque no son perseguidos o tienen doble nacionalidad; sin embargo, aclaró que México tiene la obligación de dar una salida a la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur del país.

Sainz dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) debe ayudar a la Comar en la resolución de las solicitudes, “y no solo estar amedrentando y golpeando a los migrantes que buscan protección en el país”. Además comentó que el Gobierno federal debe dar recursos a la dependencia, porque la Comar cuenta con 40 millones de pesos para dar respuesta, que son muy pocos y por ello están rebasados.

Por separado Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, sostuvo que el problema de los extranjeros irregulares en la frontera sur, es que están ahogando los albergues, porque si bien no les permiten avanzar hacia el norte para llegar a Estados Unidos, las autoridades deberían dejarlos llegar a otros estados más grandes donde tienen más posibilidad de ayudarles.

“La Comar no tiene una responsabilidad para la comunidad haitiana, porque los están dejando al olvido. Hay diversos pronunciamientos de los sacerdotes e incluso del Ejército Zapatista para que los dejen avanzar y no se estanquen en Chiapas, ya que no hay lugar ni forma de que sigan subsistiendo”, añadió.

Por su parte el vocero de Movimiento Mesoamericano y responsable del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, Gabriel Romero aseguró que el retraso de la Comar es por falta de recursos y personal, ya que en las oficinas cuentan con menos de diez personas para resolver las miles de peticiones que se ingresan diariamente, por ello están rebasados.

“Requieren más personal y eso nosotros siempre lo hemos estado solicitando, ya que la delegación en Chiapas o Tabasco tiene menos de 10 personas trabajando y eso no es suficiente para resolver las miles de solicitudes”, destacó.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado dijo que la figura del refugio ha sido mal utilizada en México, ya que se confunde con regularización cuando no lo es, por ello, dijo que “la mejor forma de ayudar a los migrantes es darles una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitaria”, para que trabajen, se quite el exceso de trabajo a la Comar y el Estado invierta menos en ellos.

“No pueden tener el refugio porque no son perseguidos, se usa mal esa figura, pero les pueden dar la visa humanitaria para que trabajen en lo que decidan si se queda o no en México, con ello se gastan menos recursos y ellos son los encargados de sus gastos”, dijo.