Urgen a buscar vacunas contra la viruela símica

Diputados federales, integrantes de la Comisión de Salud, advirtieron que las autoridades no deben minimizar la viruela del mono y sí comenzar a buscar vacunas que ayuden a erradicar el virus en el país.

El secretario de la comisión, Éctor Jaime Ramírez Barba, sostuvo que, si bien se están reportando los casos, lo que demuestra que se están buscando, no se debe minimizar el tema, ya que van en aumento los casos a nivel nacional.

“No se deben minimizar; debe haber un sistema epidemiológico claro para estar reportando los casos, además de que sirve para proteger a la ciudadanía. Creo que ya hay mucha información acerca de la enfermedad, así como manuales para poder tomar más medidas y evitar que la infección se propague”, destacó.

El diputado del PAN dijo que es urgente que se reúna el Consejo General de Salubridad para tomar decisiones, ya que es momento de comenzar a buscar las vacunas e inmunizar a la población, pues hay millones de mexicanos que no cuentan con la inmunidad, ya que la viruela se extinguió en México en los años 70.

“Se deben comenzar a buscar vacunas, pues si bien hay tratamientos virales, es una oportunidad para iniciar de manera urgente la inmunización. El Consejo General de Salubridad debe reunirse urgentemente y tener visibilidad; por ello, pedimos que se cambie, ya que hasta el momento está sujeto al secretario de Salud, que es quien lo preside, pues debemos tener gente que no esté de burócrata autorizando cosas”, expresó.

Agregó que se deben acatar las decisiones del consejo y no estar en manos de un secretario, para evitar que se convierta en algo político.

“El Consejo ha sido allanado y sólo se encuentra a expensas de unos políticos que no han ejercido desde hace años. El panorama es que, de no hacer nada, pueden seguir aumentando los casos”, dijo.

La Razón publicó el sábado que, a pesar de que autoridades sanitarias mencionan que la viruela del mono no es de gravedad y no tiene una aceleración tan contagiosa, en México la enfermedad ha aumentado tres mil por ciento desde que apareció el primer caso en nuestro país, el pasado 28 de mayo, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Además, en julio, el ritmo de propagación fue más acelerado. Según reportes, del 28 al 31 de mayo hugo dos contagios y en junio fueron 26; sin embargo, el siguiente mes casi se triplicaron, al reportar 62, mientras que, en agosto, hasta el día 5, se tenía un caso; es decir, 91 contagios en 70 días, 1.3 cada 24 horas.

El diputado Marcelino Castañeda, también de la Comisión de Salud de la Cámara baja, indicó que el aumento de contagios es muy preocupante y hasta el momento no se le ha dado la debida atención por parte del Gobierno federal.

“No se le ha tomado la atención debida a la enfermedad y no se han tomado las medidas adecuadas para que no afecte a la población. No se ha difundido el tema, ni sus síntomas, y muchos la han de tener sin que lo sepan”, aseveró.

Añadió que la autoridad federal no ha sido responsable en tomar las medidas, pues hasta el momento se desconoce su propagación en el país.

“No sabemos si nos tendrán que vacunar, no sabemos si la vacuna será efectiva contra el virus del mono, se desconoce la información. El Gobierno desestima cualquier conflicto de salud, como lo hizo con Covid-19”, señaló.