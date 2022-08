AMLO reconoce que tardará todo su Gobierno en cubrir rezago de médicos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ante el rezago de médicos y especialistas que hay en el país, se llevará todo su Gobierno para completar la cobertura a nivel nacional.

AMLO encabezó la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar, en Villa de Álvarez, Colima, donde señaló que su administración recibió una “herencia podrida” en el sector salud, porque acusó que los gobiernos pasados impidieron la formación de médicos y especialistas.

“Para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que va a llevar todo el Gobierno, no vamos a poder tener a todos los especialistas, porque lo que queremos es que haya especialistas en todos los hospitales, no queremos que sólo sea un turno o dos o que no haya médicos los fines de semana, como si la gente no se enfermara el sábado y el domingo, queremos tener completo el servicio”, indicó.

Apuntó que mientras se logra la meta de contratar a médicos y especialistas, se va a apoyar en el trabajo de los médicos cubanos, aunque a los conservadores no les guste.

“Hay algunos conservadores a los que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas, de una vez les digo, aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores, nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política y tenemos que salvar vidas”, subrayó.

AMLO indicó que también busca resolver el desabasto de medicamentos, para que alcance al 100 por ciento y no sólo se quede en la cobertura del cuadro básico.

Dijo que después de que pasó la crisis por COVID-19 y ahora que “es menos el contagio”, también están revisando la seguridad social y las unidades médicas, y comenzaron a firmaron los convenios con los gobiernos estatales para federalizar el sistema de salud pública.

“Ya comenzamos, se hizo una evaluación, un censo, un inventario de abajo hacia arriba, de ver cómo están las unidades de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales y se están firmando convenios con los gobiernos estatales para que se federalice todo el sistema de salud pública, los estados están aceptando, empezamos con tres estados: Nayarit, Tlaxcala y Colima”, señaló.

López Obrador dijo que también garantizarán que todos los trabajadores de salud sean basificados: “Nos encontramos más de 80 mil trabajadores trabajando de manera eventual, por contrato, unos hasta 10, 15 años, una gran injusticia, por eso no voy a dejar de llamar la atención a los líderes charros que ahora están muy defensores de los trabajadores, pero guardaron silencio cómplice durante el régimen de corrupción”.

El mandatario dijo que, particularmente en el caso de Colima, el objetivo es que llegue al 100 por ciento en la cobertura de los servicios de salud y que sea un ejemplo a nivel nacional.

