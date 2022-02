Urgen plan integral de atención a postCOVID

Aunque las autoridades de Salud han recalcado que la variante Ómicron de Covid-19 provoca menos casos graves que las anteriores, expertos aseguran que el Gobierno federal debe presentar un plan integral ante las secuelas que deja el virus meses después de pasar la enfermedad, para atender a los pacientes que sufren el llamado síndrome postCovid.

De las personas que se recuperaron 60 por ciento queda con secuelas que pueden durar días, semanas o meses, dependiendo de la gravedad con la que hayan enfrentado el contagio, de acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías.

En entrevista con La Razón, el experto dijo que a este síndrome se le conoce como “post Covid” e incluye síntomas como fatiga, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria y dolor de articulaciones, así como pérdida del olfato, depresión, problemas de sueño, ansiedad y falta de concentración.

“Por lo regular, los síntomas más intensos de post Covid se presentan en quienes tuvieron un cuadro agudo, pero se resuelve antes de seis meses. Sólo en alrededor de 20 por ciento de las personas persisten por más de ese tiempo”, dijo.

Agregó que “no existe una prueba de laboratorio que pueda dar un diagnóstico clínico, por lo que los síntomas se van tratando conforme van apareciendo, aunque no hay un tiempo determinado de cura, lo que puede provocar depresión en quien lo sufre”.

Ana Romero es una de las personas que padece por segunda ocasión el postCovid. Se contagió en diciembre de 2020 y, aunque los síntomas de la enfermedad no fueron graves, duró cinco meses más con problemas de sueño, por lo que tuvo que ser medicada; además, presentó pérdida excesiva del cabello.

Con Ómicron, Ana se volvió a contagiar y, a pesar de que ya tiene dos semanas que dio negativo al virus, continúa con cansancio extremo y dolor de cabeza.

“Es desesperante pensar que quedaron secuelas y que no sé por cuánto tiempo serán o qué me puedan ocasionar en un futuro. Ayer intenté salir a correr y me cansé tanto que me salieron lágrimas de desesperación. Sé que tenemos suerte los que pasamos por Covid y salimos victoriosos, pero no sabemos qué futuro nos espera con las secuelas que nos está dejando”, relató a este diario.

Mauricio Rodríguez, vocero de atención de emergencias de la UNAM, consideró que México tiene que empezar a pensar en un plan integral para atender las secuelas que quedan en los pacientes recuperados de Covid.

“El Gobierno debe idear un plan integral en colaboración con los institutos de salud del país, en el que se rehabilite a los pacientes que quedan con secuelas después de haber atravesado por el Covid. No sólo son los pulmones; debe haber todo un equipo de especialistas que atienda los problemas del corazón, de las articulaciones, así como la falta de concentración y los problemas psicológicos que presentan muchos pacientes, sin importar si se enfermaron de gravedad o no”, comentó.

Y advierte: “ante la presencia de la variante Ómicron al país y el aumento de casos que ha prevalecido en sus picos más altos, el sistema de salud se debe preparar para las personas que en los siguientes meses pedirán incapacidad y buscarán una cita para atender los problemas post Covid”.

El especialista señaló que antes de las vacunas, ocho de cada 10 contagiados padecían alguna secuela del virus, aunque reconoció que ahora el porcentaje es menor. Sin embargo, advirtió que aún no se conocen los efectos que Ómicron pueda dejar a mediano y largo plazos.