Uriel Carmona, fiscal de Morelos, sale de prisión

Vestido con un pans y sudadera gris y cargando una bolsa de plástico y papeles, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, salió libre luego de cuatro detenciones consecutivas, desencadenadas de haber sido vinculado a delitos como feminicidio y tortura, que lo dejaron preso por más de mes y medio

Cerca de las 10:00 horas de ayer, el fiscal abandonó a toda prisa el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, del que salió corriendo, sin responder ningún cuestionamiento de la prensa y abordó una Suburban blanca en la que se alejó en compañía de sus abogados.

La libertad la obtuvo luego de que este jueves el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del estado de Morelos declaró fundado el recurso de queja que su defensa interpuso contra la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la cuarta detención que se le ejecutó, por la presunta comisión del delito de tortura.

Por unanimidad, los magistrados determinaron revocar lo resuelto por la titular del Juzgado Quinto de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, quien negó la suspensión provisional que Carmona Gándara solicitó en el juicio de amparo contra la prisión por el último delito que se le imputó.

El 14 de septiembre, el fiscal obtuvo un tercer amparo que lo habría dejado en libertad ante las acusaciones que se le adjudicaron con relación al feminicidio de Ariadna Fernanda, en el que se le señaló de retardo de la justicia, encubrimiento y feminicidio en calidad de “auxiliador”.

Sin embargo, a su salida fue inmediatamente aprehendido por cuarta vez, acusado por el delito de tortura, señalado en una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho delito, se apuntó, habría sido cometido en contra de Luis Alberto “N”, alias El Diablo, a quien se le considera el presunto homicida de tres jóvenes en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Al darse a conocer que el fiscal saldría libre tras esta cuarta acusación, la defensa de este presunto criminal, El Diablo, advirtió en medios que procedería contra la resolución.

La liberación de Carmona Gándara ocurre paralelamente a una polémica que envuelve a la Fiscalía Anticorrupción en Morelos, debido a que la cuarta ocasión en que el fiscal fue detenido derivó de una carpeta de investigación que abrió esta instancia, que estaba a cargo de Édgar Núñez Urquiza, quien asumió el cargo un día después de que el anterior titular, Juan Salazar, solicitó licencia.

Sin embargo, en el transcurso del día en que entró en funciones y tras fincar el cuarto delito a Carmona, la Fiscalía dio a conocer que inició un proceso para suspender y cesar de sus funciones a servidores públicos de la misma, por presuntas irregularidades, refiriéndose así a Núñez Urquiza.

De inmediato, el cargo fue asumido por Isaías Rodríguez Moreno, quien desistió de las acusaciones por las que había sido aprehendido Carmona Gándara, argumentando que la carpeta de investigación se perdió y no encontraban al Ministerio Público que la elaboró.

La noche del jueves, Édgar Núñez intentó tomar las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Secretaría de Marina, argumentando que obtuvo una sustentación provisional para no ser destituido.

Sin embargo, anoche la Fiscalía estatal comunicó que la destitución de Urquiza se mantiene firme y repudió el “asalto” cometido a la otra instancia.

Claudia Sheinbaum acusa impunidad en liberación

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de la liberación del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, y arremetió en contra del Poder Judicial, al señalar que “protegió un encubridor de un feminicidio”, en referencia al cometido en contra de Ariadna Fernanda.

“Son cuatro veces y cuatro amparos, es decir, hay una orientación por parte del Poder Judicial de que este personaje salga en libertad y llama la atención porque es este encubrimiento que yo he llamado muchas veces una tienda de disfraces.

“Se disfrazan de feministas los ministros, pero cuando se trata de que haya justicia para las mujeres entonces esconden la mano”, declaró en entrevista durante su visita a Hermosillo, Sonora.

Calificó el hecho como un ejemplo de las “fallas” en la justicia y como un motivo para la reforma al Poder Judicial que anunció el Presidente de la República.

“No estoy de acuerdo (con la liberación), me parece que es una de las fallas del uso de la justicia, no para hacer justicia sino para beneficio de lo que yo considero que es un delincuente o un presunto delincuente porque no ha sido juzgado”, declaró.

Recordó que la Fiscalía capitalina aportó pruebas que contradijeron el dictamen de su par de Morelos sobre el feminicidio de Ariadna, el cual Carmona atribuyó a la ingesta de alcohol, por lo que aseguró que “en vez de hacer justicia, lo que hizo (el fiscal) fue ocultar la verdad”.

“En este caso, el Poder Judicial está actuando para proteger a un encubridor de un feminicidio (…) el Poder Judicial está por la impunidad, en vez de hacer justicia, pues está a favor de la impunidad en nuestro país, por eso tiene que reformarse el Poder Judicial”, dijo.