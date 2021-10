“Que se vacune para que regrese a clases”

Padres y madres de familia consultados por La Razón mostraron posiciones encontradas ante la posible vacunación contra Covid-19 en menores de entre cero y 17 años de edad, pues mientras en algunos persisten resistencias y temor por el biológico y sus efectos, otros dicen sin temor que inmunizarán a sus hijos.

Rosy Linares, de Morelos, contó que su hijo de 10 años padece parálisis cerebral y síndrome de Lennox Gastaut —que provoca crisis epilépticas y deterioro cognitivo—, por ello le urge que llegue la dosis para su aplicación ya que en febrero pasado tuvo Covid-19 y la pasó mal, por lo que busca darle toda la protección disponible.

“Por supuesto, eso esperamos del Gobierno. Mi hijo tiene bajas sus defensas. En febrero tuvimos Covid-19, la libramos, pero no quiero que se enferme otra vez, porque tuvo problemas al respirar, por eso sí quiero vacunarlo”, explicó.

Luz Elvira Félix, madre de Luna, de nueve años, del Estado de México, explicó que no va a permitir que se le aplique la dosis a la menor.

“No la voy a vacunar porque de por sí yo no quería ponerle la del papiloma, porque ha causado casos de muerte y convulsiones; ahora con la de Covid-19 puede ser lo mismo. No vemos las consecuencias de lo que puede generar. No le voy a imponer una vacuna, ella cuando sea grande debe tomar su decisión. Yo la cuido bien y se alimenta correctamente, no tiene por qué darle, aparte que ella convivió con su padre con Covid-19 y no le pasó nada”, aseveró.

Karla de la Rosa es madre de Miguel, de 6 años, quiere que ya lleguen las vacunas para los menores, ya que ha sido muy difícil su vida en más de un año de pandemia, ya que se ha tenido que partir entre su trabajo y familia en múltiples horarios para atender todas sus necesidades.

“Quiero que se vacune para que pueda regresar a sus clases, a la guardería y que salga a la calle a jugar. También que salgamos sin miedo a cualquier lado”, manifestó.