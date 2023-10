Variante Eris ya está en el país; piden vacunarse

Ante el aumento y presencia de virus respiratorios en la temporada invernal, virólogos del país llamaron a la población a vacunarse contra influenza y Covid-19, a fin de no contagiarse, propagar enfermedades y saturar la atención hospitalaria.

“Se viene una época donde las únicas medidas de seguridad pasiva son el uso de cubrebocas, ventilar bien y evitar hacer reuniones masivas, para evitar que esta enfermedad llegue de nueva cuenta”, advirtió Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica a La Razón.

Sobre el comienzo de la vacunación con la aplicación de Abdala, mencionó que, si las personas no tienen ningún esquema de vacunación, es preferible que se apliquen la dosis de ese laboratorio, pero en caso de que se tenga un esquema completo, “no tiene caso que se la aplique, ya que no le hará nada, pues no sirve como refuerzo”.

Dijo que las variantes de Covid-19 se han mantenido estables, aunque con unos picos en los estados de Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, la Ciudad de México y Estado de México. El más reciente fue tras las fiestas patrias.

En este tema, explicó que hasta septiembre lo que ha estado circulando más es la variante XBB1.5 y los descendientes de ésa, que siguen siendo Ómicron; sin embargo, “empezamos a ver presencia de la variante Eris EG5.1, pero estamos esperando a ver cambios”, detalló.

El descubrimiento de la nueva variante se llevó a cabo en febrero pasado, pero a medida que pasaron los meses comenzó a hacerse más visible en países como China, Estados Unidos, Corea y Canadá, aunque ya hay reportes de países europeos con varios casos. Los análisis detallan que escapa a los anticuerpos de inmunidad, aunque se sigue investigando.

Señaló que el mayor problema desde el punto de vista epidemiológico, es que se quitaron todos los laboratorios que reportaban a la Dirección General de Epidemiología, y ahora son muy pocos los que reportan. En relación con la temporalidad, mencionó que lo que ocurre en estas épocas frías es que hay más aglomeración en espacios cerrados y, por ello, reiteró el uso de cubrebocas y aumentar la vacunación.

El epidemiólogo del sector Salud Óscar Sosa aseguró que lo básico es regresar en esta temporada invernal al uso obligatorio de cubrebocas, debido a que las variantes comienzan a tener mayor presencia, además de que es más fácil su transmisión.

“Lo primero que debemos hacer es vacunarnos, no sólo contra Covid, sino contra influenza, y usar cubrebocas, debido a que ya se ven en las calles a muchas personas con síntomas de enfermedades respiratorias”, explicó.

Señaló que en los hospitales ya hay un incremento de casos de enfermedades respiratorias, que sin bien aún son pocas, ya se está viendo el alza a medida que comienza la temporada invernal. “Todavía no son tan abruptos; eso es bueno, pero no hay que confiarnos y más que por el cambio de temperatura, es por la circulación de los virus”, agregó.