¿Vas a tramitar pasaporte mexicano? Evita los 6 errores más comunes

Ya se han anunciado las ventajas de seguridad del nuevo pasaporte electrónico mexicano, y es momento de mencionar también los errores más comunes que debes evitar para tramitar o renovar esta identificación.

Errores que debes evitar al tramitar pasaporte mexicano

1. No tener CURP certificada. Tu Clave Única de Registro de Población tiene la leyenda en la parte superior derecha: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Si quieres revisar, entra al sitio www.gob.mx/curp/. Si no tiene la leyenda, envía una solicitud al correo electrónico: tramitecurpsre@segob.gob.mx

2. No hacer el pago del pasaporte en ventanillas bancarias. Ojo: una vez que hagas tu cita en línea o por teléfono, se te recomienda que pagues tu pasaporte en una ventanilla bancaria, y que no acudas a tiendas de conveniencia para este asunto. No pagues en sitios de Internet que pueden ser apócrifos. Ve al banco.

Carta médica o de estudios de menor de edad

3. No llevar carta médica o de estudios del menor. Recuerda que estamos hablando de errores. Si vas a tramitar por primera vez el pasaporte de un menor, debes llevar la carta médica o de estudios, dependiendo de la edad.



Membrete de la clínica, consultorio o nombre del médico

Dirección, teléfono y correo electrónico

Foto reciente del menor, del lado derecho, y sello o firma del médico sobre la foto

Fecha y explicación médica

Copia simple de la cédula profesional del médico La carta médica es para menores, de 1 a 6 años, y debe tener:



Hoja membretada

Fecha

Datos de la escuela

Foto reciente del menor en la parte inferior izquierda

Nombre y firma del director La constancia de estudios es si la persona tiene entre 7 y 17 años de edad y debe tener:

Más recomendaciones para tramitar el pasaporte

4. Delinearse mucho los ojos: otro error. Para que te identifiques bien, evita el problema de traer mucho maquillaje, principalmente en los ojos, y trata de no delinear la parte inferior.

5. No llevar original y copia de los documentos. Sea por primera vez o renovación, lleva los requisitos en estos formatos. También lleva copia de la primera y última parte del pasaporte en una misma hoja.

6. No revisar tus datos. Cuando te den el pasaporte revisa bien tu nombre, fecha de emisión y vencimiento, y si te llegan a dar uno con el viejo formato sin chip, como alerta UnoTv, pregunta los encargados por qué, para que revisen.

