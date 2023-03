Ven intento por capitalizar tema electoral

Expertos en política internacional aseguraron que el Partido Republicano busca “agarrarse” de los sucesos ocurridos en Matamoros, para trasladarlos a un contexto político-electoral que les beneficie en los próximos procesos de Estados Unidos.

En entrevista con La Razón, el excónsul Héctor Lerín Rueda aseveró que el conflicto que hay en estos momentos, solo es con el Partido Republicano porque son ellos quienes decidieron comenzar a realizar propuestas en el tema de seguridad, a fin de capitalizarlos a un escenario electoral.

“Estados Unidos no se fija en el tema de seguridad como tal, pues a cuántos mexicanos se asesinan en ese país en un fin de semana y no se hace un escándalo, pero más bien los republicanos buscan inflar el tema y crear conflicto en donde no lo hay, para generar separaciones entre el President, López Obrador y el presidente Joe Biden”, explicó.

Señaló que es evidente que los republicanos quieren inferir y desestabilizar la relación bilateral entre ambas naciones, ya que en tiempos preelectorales siempre se tocan los temas de migración y narcotráfico, ya que les reditúa al pegarle a la política en la materia de Joe Biden.

“Por ello quieren nombrar a los narcos como terroristas, aunque eso es un rollo que no tienen ningún sustento, aparte que, hay muchos factores para una separación de las relaciones, pues México es su primer socio comercial”, dijo.

El diplomático mexicano dijo que un conflicto entre ambas naciones “es como ponerse un balazo en el pie”, ya que hay muchos temas en los que se tiene una relación que no se puede quebrantar.