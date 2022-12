Ven mejora en el abasto de medicinas, pero poco

José, de 62 años de edad y quien padece hipertensión, acude a la clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. Las citas médicas se las dan, por lo regular, cada mes.

En una ocasión, cuando requirió sus medicamentos en la farmacia de la clínica, le dijeron que no tenían paracetamol, una medicina esencial para su tratamiento, y en cambio le dieron diclofenaco.

“Me dijeron que no había problema, que incluso me podría sentir mejor. No sé si lo debí haber aceptado, pues me explicaron que no tenían el paracetamol y por eso me dieron diclofenaco”, recordó José.

Las organizaciones Cero Desabasto y el Instituto Farmacéutico México (Inefam) coincidieron en que el abasto de medicamentos mejoró en el país con respecto al año pasado, pero se encuentra aún lejos de los niveles del sexenio pasado.

Seguimos en esa crisis de falta de medicamentos que existía pero se agudizó a finales del 2019 (...) nos preocupa que para 2023 y 2024 se tenga una (...) entremezcla de compras

Andrés Castañeda, Integrante de Cero Desabasto

Los expertos indicaron que las proyecciones para el 2023 y 2024 no son óptimas, ya que no hay señales de mejorar los procesos de compra ni en los ejercicios de recursos, porque se presentan condiciones parecidas a los años previos.

En conferencia de prensa, el doctor Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto, y Enrique Martínez Moreno, director general de Inefam, indicaron que el IMSS no surtió ni la mitad de las recetas que en el 2019.

Castañeda informó que, hasta noviembre del año en curso, el colectivo registró más de mil 400 reportes de desabasto.

Gráfico

“Seguimos en esa crisis de falta de medicamentos que existía, pero se agudizó a finales del 2019 (...) nos preocupa que para 2023 y 2024 se tenga una (...) entremezcla de compras consolidadas parciales, con abundancia de adjudicaciones directas y problemas de distribución”, indicó.

El vocero de la organización comentó que la población más vulnerable en este tema de desabasto se atiende en la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), según datos del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (Idicas).

Ejemplificó que el cáncer sigue siendo una de las enfermedades más afectadas en ese sentido, pero, además, los padecimientos mentales, como la depresión, ansiedad y el trastorno de déficit de atención, ocuparon el primer lugar.

Las organizaciones indicaron que tan sólo en el 2021 no se surtieron completamente más de 24 millones de recetas en el Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, de acuerdo con datos del Inefam, el nivel de desabasto en la compra pública se ubica en 30 por ciento respecto a su comportamiento histórico (de los niveles que se tenían en 2017 y 2018). Es decir, probablemente el mercado se quedará, como en el 2021, sobre los mil 320 millones de piezas adquiridas.

Los activistas precisaron que, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se observó un subejercicio en este año en el gasto en salud, superior a los 20 mil millones de pesos, lo que contrasta con anuncios de acelerados crecimientos en el presupuesto, que no lograron materializarse.