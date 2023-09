Ven plan de seguridad fallido por “narcodesfile”

Para especialistas en temas de seguridad, la estrategia para su combate ha fallado y muestra de ello son los casos como el que ocurrió el fin de semana en Chiapas, donde desfilaron integrantes del crimen organizado y fueron aparentemente recibidos con aplausos por pobladores.

Luego de que personas se reunieron en los costados de la carretera Panamericana, de los municipios Frontera Comalapa y Chicomuselo, para recibir a integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) y supuestamente festejar porque llegaron para liberarlos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), expertos señalaron que no sólo es el impacto mediático de esta situación, sino que demuestra la “cruel realidad” del país.

“No es nueva la presencia de estos dos grupos del crimen organizado; tanto el CDS como el CJNG llevan por lo menos 15 años disputando el control de la entidad, que hasta el momento ha sido dominada por el de Sinaloa, que busca confirmar su dominio y frenar al de Jalisco”, explicó el especialista en temas de seguridad David Saucedo.

Estos despliegues y formas de exhibición, que tienen gran impacto en redes sociales, también sirven para dar el mensaje sobre el dominio de los territorios

David Saucedo, Especialista en seguridad

Mencionó que, sin embargo, este tipo de despliegues también puede formar parte de la estrategia de comunicación que utilizan.

“Así como se comunican de otro tipo de formas, con mensajes violentos, estos despliegues y formas de exhibición, que tienen gran impacto en redes sociales, también sirven para dar el mensaje sobre el dominio de los territorios”, comentó.

Dijo que las formas de participación o reacción de la población ante estos grupos lo mismo reflejan “una simple simpatía que la necesidad de sentir la protección por parte de quien pueda sustituir a la autoridad, porque incluso la presencia de la Guardia Nacional no ha sido suficiente y, en muchos casos, ha sido más bien cómplice”.

María Elena Morera, de Causa en Común, señaló que este tipo de imágenes confirma que no hay Estado de derecho ante la estrategia fallida para combatir al crimen organizado.

La estrategia del Gobierno ha terminado por ser un apoyo al narcotráfico y socialmente eso ya tiene consecuencias graves. No hay Estado; los criminales controlan el territorio

María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común

“La estrategia del Gobierno federal ha terminado por ser un apoyo al narcotráfico y socialmente eso ya tiene consecuencias graves, como el ver a los ciudadanos hacer un mayor reconocimiento a los grupos del crimen que a las autoridades”, expresó.

Expresó lo increíble que es ver a los pobladores de la región juntarse para aplaudir y festejar el paso de miembros de la delincuencia organizada, porque en esa zona “no hay Estado; los criminales controlan el territorio, cobran derecho de piso, y hacen uso de la fuerza”.

José Andrés Sumano Rodríguez, doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y catedrático de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), comentó que para en los negocios criminales se ha vuelto importante el control de la ruta de Chiapas, principalmente por el tráfico de los precursores químicos para la elaboración del fentanilo, que vienen directo de Asia.

“Lo que se ha visto en los videos es aparentemente la incursión del CDS, donde se ve a la gente aplaudiendo y vitoreando la llegada del cártel que hace un despliegue de fuerza y una especie de desfile militar, tratando de señalar no sólo ese poderío del grupo criminal como una afrenta al Cártel Jalisco, sino también un supuesto apoyo de parte de la población, que no sabemos a ciencia cierta qué tanto sea realmente apoyo de la población o que de alguna manera se piense que este grupo llegue a liberarlos de los esquemas que ahora imperan de gobernanza criminal”, dijo.

Este desfile, a manera de espectáculo, deja en evidencia que eso de abrazos, no balazos, es más una frase pegajosa, pero no es una estrategia de seguridad

José Andrés Sumano, Catedrático del Colef

Añadió que no haz certeza de si las personas reunidas aplaudiendo la entrada de un grupo delincuencial estaba por voluntad o bien fueron impuestos; sin embargo, destaca que esa especie de “desfile, a manera de espectáculo, deja en evidencia que eso de abrazos, no balazos, es en realidad más una frase pegajosa para las mañaneras, pero no es una estrategia de seguridad, no, y los resultados están a la vista”.

En el mismo sentido se expresaron actores políticos, como el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, quienes acusaron que este escenario es consecuencia del gobierno fallido de Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el hecho de “que el narcotráfico ocupe el lugar número cinco como el empleador más grande de México es otro de los grandes desastres y una vergonzosa herencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Morena”.

Preocupa violencia a Iglesia en Chiapas

La Diócesis de Tapachula, Chiapas, expresó su preocupación por “nuestros hermanos de la sierra que en estos momentos están sufriendo a causa de la violencia y la escasez generada por bloqueos carreteros que impiden el libre tránsito, trayendo consigo la intranquilidad y el sufrimiento de la población”.

En una carta pastoral difundida ayer, pidió a las familias “usar la inteligencia con tranquilidad para sobrevivir con lo que esté al alcance, para ir viviendo día a día hasta cuando toda esta incertidumbre disminuya. Los niños son los que sufren más por este desabasto y falta de libertad de tránsito”, y aconsejó a los feligreses confiar en Dios y en Jesucristo para superar esta situación.

El texto, firmado por el obispo Jaime Calderón y el Consejo Presbiterial, dice a los creyentes que “no están solos” y les pide confiar en que “ya se volverá a retomar el ritmo ordinario de nuestras vidas”, además de enviar a las familias “una palabra de aliento y de fortaleza del señor Jesús, con el compromiso de socorrerles en cuanto haya libre tránsito para llegar hasta ustedes”.

En la misa dominical en la Catedral, se hizo referencia a la carta: “Se les anima para que con paciencia puedan afrontar esta situación” .

Con información de Cristina Ceja