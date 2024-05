'Es una vergüenza que se esté peleando con una madre buscadora': Xóchitl Gálvez arremete vs. AMLO

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz arremetió en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de asegurar que el supuesto crematorio localizado por madres buscadoras en el oriente de la Ciudad de México, fue un montaje.

La aspirante a la Presidencia de México aseguró que “no es un montaje” al supuesto crematorio humano y aseveró que, a pesar de que la conoce y se ha reunido con ella, no trabaja para su campaña.

“No es montaje, Ceci es una mujer que les ha exhibido; Ceci tiene dos hijos desaparecidos, es una madre que los busca y en lugar que se pongan de lado de las madres buscadoras, hacen escarnio. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí, es absolutamente falso, no trabaja para esta campaña; vergüenza le debería dar al Gobierno federal que haya 50 mil desaparecidos, eso es de lo que debería hablar el Presidente y no de Ceci Flores”, explicó.

Califica como 'vergüenza' discusión con Ceci Flores

Gálvez calificó como una “vergüenza” que el Ejecutivo federal se ponga a pelear con la madre buscadora, cuando debería trabajar para localizar a la gente desaparecida.

“Es una vergüenza que el Presidente se ponga a pelear con una mujer, en vez de que se ponga a buscar a los desaparecidos. Revictimiza a Ceci Flores y a todas las madres buscadoras, porque ellas lo único que quiere es encontrar a sus hijos”, añadió.

Dijo que le impresiona lo rápido que hicieron la investigación, pues aseguró que las autoridades capitalinas afirman que no es un crematorio, aunque tampoco “dicen qué es”, a decir de la madre buscadora.

Señaló que en la Ciudad de México las autoridades se encuentran “más preocupadas” por “lavarle la cara” a Claudia Sheinbaum por su “pésimo trabajo”, pero aclaró que los resultados son visibles, pues ejemplificó el tema de la pandemia por Covid-19, de la que dijo “fue la ciudad donde más personas murieron”.

La madre buscadora Ceci Flores reporta crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac. Foto: Cecilia Flores.

Críticas a resultados de Sheinbaum no cesan

Gálvez Ruíz criticó de nueva cuenta los resultados de la aspirante de Morena, al señalar que no creó empleos, hubo omisiones en el Colegio Rebsamen por no suspender la construcción de un cuarto piso; además de la caída de la Línea 12 del Metro. “En ningún país se cae el Metro, solo cuando tienes personas ineptas, como lo fue el caso de la señora que no le dio mantenimiento”, agregó.

La candidata del PRI, PAN y PRD mencionó que es por esas fallas que Morena va a perder, pues el país está en un “grave problema de seguridad”, mientras que el partido oficial “está coludido” con el crimen organizado.

Respecto a, post-debate, mencionó que el mandatario federal “está ardido porque les gané el debate”, por ello, dijo que en adelante van a difundir un montón de encuestas “patito”.

“En unas 500 y en otras 300 por ciento, pero no me importa, no me van a quitar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle, pues matan a la gente, la desaparecen. La gente no está contenta y se las va a cobrar”, explicó en entrevista previa al encuentro con la comunidad Yaqui y pescadores en Guaymas, Sonora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LA.