Por viajes mortales como el de Texas, polleros cobran de 5 mil a 15 mil USD

Cualquiera que sea su edad, condición u origen, los migrantes pagan entre cinco mil y hasta 15 mil dólares por su traslado y paso a Estados Unidos, dependiendo del punto desde donde sean llevados por los traficantes de personas, como fue en el caso del viaje mortal de los 51 indocumentados que perecieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas.

En este caso, en el que iban más de 60 personas en la caja del tráiler, bajo una temperatura interior de hasta 60 grados Celsius, sin agua y sin aire acondicionado, probablemente pagaron hasta 10 mil dólares (más de 200 mil pesos) por el viaje.

De acuerdo con Larry Rubin, presidente de The American Society of México, ese es el costo estimado que cobran los grupos delincuenciales a los migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

“Este tráfico de personas inició con países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y se expande al norte, e inclusive la red está presente en Estados Unidos y gente desalmada que deja a las personas en este tipo de condiciones hacinados a más de 60 grados sin agua, sin comida. Aparte que les hacen esto, les cobran para llevarlos al matadero prácticamente”, dijo.

Soy de la idea de que este camión lo abordaron de aquel lado. ¿Para cuantos te gusta que tenga que salpicar?, ¿cuántas autoridades van a permitir que en un camión vayan 50 personas?

Luis Villarreal, Casa del Migrante Casanicolás

Abundó que, en esta industria de tráfico humano, todos los días pasan 15 mil tráileres por la frontera México-EU; entonces, puede ser que no se haya detectado a los migrantes, ya que les rociaron sazonador para bistec, por lo que cuando los caninos olfatearon, el olor era de carne.

Para el fundador de la Casa del Migrante Casanicolás, de Guadalupe, Nuevo León, el sacerdote Luis Alberto Villarreal, los servicios de los polleros se cotizan hasta en siete mil dólares; es decir, alrededor de 140 mil pesos, por cruzar a los migrantes y llevarlos hasta su destino final.

En Coahuila, de acuerdo con activistas, Los Zetas son los que promueven, negocian y comercializan los traslados desde Ciudad Acuña o Piedras Negras, con cobros de entre tres mil (más de 60 mil pesos) y cinco mil dólares (más de 100 mil pesos) sólo para cruzar a Estados Unidos.

Sin embargo, si el viaje es desde el sur de México, los costos oscilan entre 10 mil y 15 mil dólares; es decir, puede rebasar los 200 mil y los 300 mil pesos.

Los migrantes que cubrieron estos costos posiblemente hicieron un recorrido de más de 200 kilómetros y casi tres horas, desde Piedras Negras, Coahuila, en el tráiler en el que finalmente fallecieron, el cual quedó varado en la carretera Quintana Road en San Antonio, Texas.

El tráiler pudo entrar a través de la garita de Eagle Pass, que es la más cercana al lugar donde fue localizado, con un recorrido por los condados de La Pryor, Batesville, Moore, Devine y Lytle, cercano a Indian Creek, el más próximo a la capital San Antonio.

Gente desalmada que deja a las personas en este tipo de condiciones, hacinados a más de 60 grados, sin agua, sin comida. Les cobran para llevarlos al matadero

Larry Rubin, Pte. The American Society of México

Pierden la batalla

Los 16 migrantes que sobrevivieron fueron trasladados para su hospitalización, de los cuales 12 son adultos y cuatro menores, entre los que se encuentran tres mexicanos: dos hombres, uno en estado crítico y otro en condición estable, y una mujer, también en situación crítica. Después, tres de los 16 sobrevivientes perdieron la vida.

Un doctor del Hospital Bautista, uno de los que atiende a los sobrevivientes, explicó que afuera del tráiler había una temperatura de 38.3 grados Celsius, por lo que adentro la temperatura alcanzó al menos 60 grados. Dijo que cuando el cuerpo humano rebasa los 40 grados, pierde la capacidad de enfriarse y a partir de eso se dio el fallecimiento de los migrantes.

Ante los hechos registrados, el Departamento de Seguridad Nacional asumió las investigaciones y el representante federal por Texas, Henry Cuéllar, informó a la agencia AP que el conductor del camión y otras dos personas fueron arrestadas.

Dijo que el vehículo pasó por un retén de la Patrulla Fronteriza al noreste de Laredo, Texas, en la carretera interestatal 35, y no se sabía si había migrantes dentro del camión cuando pasó por el retén.

De acuerdo con los medios locales, la zona donde se localizó el vehículo es un lugar habitual en el que se detienen las unidades para bajar a inmigrantes tras cruzar la frontera de manera clandestina.

De hecho, el sacerdote Luis Alberto Villarreal, consideró poco creíble que los migrantes cruzaran la frontera dentro del tráiler: “soy de la idea de que este camión lo abordaron de aquel lado. Un camión como éste, ¿para cuantos te gusta que tenga que salpicar?, ¿cuántas autoridades van a permitir que en un camión vayan 50 personas? Esto no es posible en el cruce México-EU, esa es mi percepción”.

De acuerdo con el clérigo, que ha escuchado múltiples testimonios de migrantes, la forma de operación de los “polleros” consiste en esperar a que los migrantes crucen el Río Bravo, o los crucen y alberguen en casas de seguridad del lado americano, donde un tráiler los recoge para llevarlos a su destino final.

Las rutas migratorias en México pasan por Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila como destino.

Camuflados

Como parte del fenómeno migratorio, se encuentra el cambio de rótulos o de clonación de vehículos, como lo reportó el propietario de la empresa transportista Betancourt Trucking —en donde se encontraron los cuerpos—, Felipe Betancourt, que en entrevista televisiva explicó que el tráiler, aunque tiene el mismo color y números de identificación otorgados por el Departamento de Transporte Federal y el Departamento de Transporte de Texas, no es suyo.

“Lo clonaron, ese camión no tenemos nada que ver, no sabemos de quién es ese camión. Lo único que a nosotros nos conecta son los números que le pusieron, por un lado, porque las placas de enfrente, las que te da el Texas (Department), las de lámina, ésas tampoco corresponden a nosotros, a la compañía Betancourt”, dijo.

Aquí en México, el INM informó que se hará cargo de los gastos para repatriar los cuerpos de los fallecidos.

Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo a CNN que, además de colaborar en las investigaciones y trabajar para la repatriación de los cuerpos de sus connacionales, demandará a las autoridades de EU que les entreguen a los responsables para que sean juzgados de acuerdo con las “leyes anticoyotaje” de su país, lo que implicaría penas de hasta 50 años de cárcel.

Tráfico en tráileres, una práctica cada vez mayor

De enero a mayo del 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a más de 80 mil personas que se encontraban principalmente hacinadas en cajas de tráileres, vehículos, casas de seguridad o abandonados en las carreteras del país, y que buscaban llegar a Estados Unidos de manera irregular.

Datos de la dependencia detallan que los migrantes se encontraban distribuidos principalmente en 21 entidades: Chiapas, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Colima.

Además, las principales naciones de las que provienen son de Centroamérica, como son los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; del Caribe, como Haití o Cuba, además de Sudamérica, como Ecuador, Colombia o Venezuela.

Un fenómeno que ocurrió a finales del 2021 y principios del 2022 es el cambio de modalidad en los traslados, pues comenzaron a esconder a las personas en las cabinas de los camiones, en tinacos, en portaequipajes, camionetas o hasta en motocicletas, lo que en su momento sorprendió a las autoridades del INM, ya que fue una nueva modalidad, pues de manera individual pasaban caravanas de motos con un migrante en el asiento trasero.

Para José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, el cruce o traslado de migrantes por territorio nacional es algo muy común, a pesar de que las autoridades no se den cuenta o no se quieran dar cuenta de los negocios criminales que supone este tránsito humano.

“Puede haber situaciones de corrupción entre los países, eso es un hecho, pero lo que pasa es que faltan muchas acciones de las autoridades, porque el paso de los camiones con migrantes es algo recurrente y no es posible que te pasen desde el sur hasta el norte; por ello llegan los migrantes ya muertos”, infirió.

El experto detalló que otro de los problemas es que, en horas pico de las fronteras, pasan cientos de tráileres con cargamento para su comercialización, lo que en muchas ocasiones hace imposible revisar a todos; sin embargo, aclaró que en todo ello deben existir pactos o acuerdos para hacerse de la vista gorda y dejar pasar a algunos camiones.

Ramos advirtió que, de no implementarse acciones para contrarrestar la situación, “seguramente” se repetirá este tipo de escenarios o accidentes, como el ocurrido en el 2021 en Chiapas, donde un percance de autobús provocó el fallecimiento de 55 migrantes, debido a que no hay combate a los criminales.

Del 2019 al 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo 502 rescates masivos, que permitieron la localización y auxilio de 42 mil 692 personas extranjeras de diferentes nacionalidades.

Además, se puso a disposición a 872 presuntos traficantes de personas (polleros) y 802 vehículos que usaron para su traslado, entre los que se encuentran tráileres, autos, motos y camionetas.

Al referirse al tema, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde señaló que hay una estructura criminal muy grande donde todos se “hacen de la vista gorda”, pues nadie vio su entrada, traslado y llegada a Estados Unidos.

Solalinde consideró que se deben emprender acciones conjuntas entre gobiernos para detener y atender el fenómeno.

Sube a 51 los fallecidos en Texas; 27 son mexicanos

La cifra de personas migrantes que murieron asfixiadas bajo las altas temperaturas, encerradas en la caja de un tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas, ascendió a 51, de las cuales 27 eran de origen mexicano.

En conferencia, la comisionada del Condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, precisó que 39 cuerpos son hombres y 12 mujeres, entre quienes al menos 34 ya fueron identificados y, algunos podrían haber tenido menos de 18 años.

Por otro lado, el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti Zanatta, indicó que tres de las 13 personas que permanecen hospitalizadas, son mexicanas y precisó que se encuentran en estado crítico, con fallas neurológicas, renales, hepáticas y hemorragias internas. Añadió que ya contaban con 30 solicitudes de familias mexicanas para identificar a sus conocidos.

Además de mexicanos, entre los fallecidos también se ubicaron víctimas provenientes de Honduras y Guatemala, aunque no se precisó la cantidad; sin embargo, ayer por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard refirió que se encontraron siete guatemaltecos y dos hondureños.

Tras sostener una llamada con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el funcionario indicó que se dispuso a abrir una carpeta de investigación por los hechos relacionados con el territorio mexicano, para lo cual equipo de la FGR se trasladó hasta San Antonio.

También indicó que acordó con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, trabajar juntos para ubicar a los responsables de la tragedia, y que, junto al ministro de Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, apoyarán a los afectados.

En cuanto a las ciudades de origen de los connacionales, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que dos de las víctimas residían en esta entidad, razón por la cual instruyó a brindar apoyo a las familias afectadas.

Cruces por frontera, de terror: Expertos

La falta de una política o reforma migratoria entre México y Estados Unidos, la corrupción entre instituciones y el tráfico de personas por grupos organizados provoca que la gente, en su desesperación, ponga en peligro su vida y se deje engañar hasta llegar a la muerte, en lo que expertos llaman una “cadena de terror”.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, sostuvo que “está de terror” la situación que atraviesan los migrantes durante su trayecto desde Centroamérica hasta Estados Unidos, pues aseguró que no es la primera vez que pasan este tipo de situaciones de muerte en la zona fronteriza.

“No es una situación nueva, pues en 2017 hubo en Texas la muerte de varios migrantes asfixiados. Vimos en diciembre del 2021, en Chiapas, la muerte de los indocumentados cuando se accidentó un camión, entre otros. Los estados del norte son los que más registran muertes de personas en movilidad, ya que buscan mejores oportunidades, aunque los gobiernos no los atienden de manera adecuada”, aseveró.

La experta mencionó que los grupos del crimen organizado son cada vez más peligrosos y aprovechan la necesidad de los migrantes para secuestrarlos, trasladarlos, extorsionarlos y hasta asesinarlos, lo que llama “una cadena de terror”, debido a que no hay ningún tipo de acción de las autoridades.

Eunice Rendón mencionó que en los últimos meses se han incrementado los flujos migratorios de familias enteras, así como la detención y expulsión de las personas, debido a que en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe persisten factores de empuje como pobreza e inseguridad, lo que provoca que busquen otras naciones en donde comenzar desde cero.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito detallan que el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos genera ingresos anuales por alrededor de seis mil 600 millones de dólares para los delincuentes.

Además, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, sólo en los primeros cinco meses del 2022 se registraron un millón 017 mil 951 detenciones de migrantes de Centroamérica y México, principalmente, cifra 43 por ciento mayor a la de 2021.

Embajador atribuye a leyes rotas la tragedia

La muerte de al menos 50 migrantes en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas, fue ocasionada por un orden migratorio roto y disfuncional, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió que los responsables deben “rendir cuentas”.

En su cuenta de Twitter, el diplomático estadounidense señaló que esta tragedia revela la necesidad de llevar a cabo los acuerdos alcanzados durante la Cumbre de las Américas sobre la migración.

“La horrible y trágica muerte de al menos 50 seres humanos en San Antonio, Texas, anoche es el resultado de un orden legal migratorio roto y disfuncional, y subraya el imperativo de la Declaración de Migración de la Cumbre de las Américas, para proporcionar una migración segura, ordenada, humana y legal”, escribió en sus redes sociales Ken Salazar.

El representante en México del gobierno de Estados Unidos, advirtió que este tipo de tragedias, ocasionadas por grupos criminales, deberá ser castigada.

“Los contrabandistas y los cárteles que se benefician del sufrimiento humano deben rendir cuentas”, escribió el embajador estadounidense.

Los 20 países que participaron en la Novena Cumbre de las Américas acordaron expandir las oportunidades de migrar legalmente como una medida para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos.

EU redobla plan contra polleros; por cada 290 cruces ilegales, sólo cae 1

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a dejar atrás los ataques políticos y apretar el cerco contra el tráfico de personas ante el “desgarrador” hallazgo de decenas de migrantes muertos en un tráiler en San Antonio, Texas, del que ayer se confirmó la muerte de 51 indocumentados, de los que poco más de la mitad ya fue identificado.

Luego de las críticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lo responsabilizó de los decesos en Quintana Road —cuando sumaban 42—, el mandatario demócrata, quien se encuentra de gira por Europa, minimizó la “fanfarronería” de las acusaciones y urgió a las autoridades a intensificar la persecución contra las redes de contrabando, al asegurar que dichos grupos son los únicos culpables de estas escenas.

Biden señaló que hace tres meses se cambio la estrategia para desmantelar “la multimillonaria industria criminal” que pone en peligro a decenas de personas al convertirlas en mercancía y explicó que, con ello, ya suman dos mil 400 traficantes detenidos, aunque no se puntualizó información sobre el periodo exacto o zona de estas aprehensiones.

Al comparar las cifras reportadas por la Casa Blanca con los arrestos de migrantes del último trimestre contabilizado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), destaca que se captura a un traficante o presunto pollero por cada 290 ilegales atrapados en la frontera. En marzo, abril y mayo sumaron 697 mil 233 irregulares aprehendidos, meses en los que se han roto los récords previos de cruces de personas que buscan un cambio de vida y a quienes los contrabandistas ven sólo como un ingreso más.

Por ello, el presidente, quien recientemente buscó acciones conjuntas con México y Centroamérica, de donde presuntamente provenían la mayoría de las víctimas del camión abandonado en San Antonio, para reducir el flujo de migrante, reiteró que ésta es una de las variantes que deben atender en la materia, pues son ellos los verdaderos responsables de la muerte de miles que intentan llegar a este territorio al explotar su necesidad y vulnerabilidad de migrantes para obtener ganancias, según un texto difundido por la Casa Blanca.

Gráfico

Y recalcó que según las investigaciones de autoridades locales y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “esta tragedia fue causada por contrabandistas o traficantes de personas que no tienen en cuenta las vidas que ponen en peligro”, al provocar los fallecimientos de inocentes, por lo que sostuvo que estas tragedias lo empujan a intensificar las labores en los próximos meses.

Horas después, su número dos, la vicepresidenta Kamala Harris, respaldó las acciones del gobierno para actuar en contra de quienes causaron la “pérdida de vidas en San Antonio”, ligadas al tráiler.

A través de su cuenta de Twitter, externó que la administración actual seguirá luchando contra decenas de contrabandistas, especialmente cuando ocurren estas tragedias.

Al respecto, el republicano Abbott, quien ha cuestionado el esfuerzo de Biden para contener la migración, presumió avances para detener a las caravanas procedentes de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador, gracias a la operación “Lone Star”.

Con imágenes de las embarcaciones usadas en el río fronterizo, dijo que han reforzado la vigilancia para disuadir a los migrantes de llegar a EU y evitar delitos como el contrabando de drogas y armas.

Cabe destacar que Texas es la entidad más usada para llegar a esa nación y dos de los pasos más recurridos, Del Río y Río Grande, se ubican a 250 y 350 kilómetros de distancia de donde hallaron el tráiler.

En suma estos cruces representan 42 por ciento de los arrestos de entre las nueve regiones fronterizas en lo que va del año fiscal —de octubre de 2021 a mayo del 2022—, periodo que con récords ya superó 1.5 millones de capturas.

Entre estas detenciones destacan los tres presuntos traficantes ligados al tráiler de San Antonio, entre ellos el presunto conductor, quien no fue identificado; en tanto, las autoridades no descartan encontrar más cuerpos, pues tres cadáveres estaban tirados en la ruta que siguió la unidad hasta ese punto. Según el diario New York Times uno estaba a 70 metros de distancia, por lo que se investiga si cayó muerto del camión o estaba aún con vida para saltar de éste.

La Casa Blanca difunde pronunciamiento de Biden por la tragedia y por contrabandistas. Foto: Especial

Reprochan nula protección

La tragedia de San Antonio evidencia que las políticas migratorias no garantizan la seguridad de quienes buscan cambiar de vida, acusó Amnistía Internacional.

Luego de la recuperación de decenas de cuerpos abandonados en una carretera texana, la directora del organismo en América, Érika Guevara Rosas, cuestionó la incapacidad de gobiernos de la región al advertir que sin cambios profundos sobre la admisión de solicitantes de asilo, quienes huyen de la pobreza y la violencia, escenas desgarradoras como las de Quintana Road “se seguirán repitiendo”.

En un comunicado, señaló que el endurecimiento de medidas inhumanas en vez de disuadir a los ilegales los orilla “a tomar rutas cada vez más riesgosas”, exponiéndolos a incontables peligros como delitos, lesiones y hasta la muerte, pues al intentar cruzar la frontera de manera irregular fallecen por asfixia, ahogados o

deshidratados, como ocurrió con las personas que eran transportadas en un tráiler en San Antonio, Texas.

Migración, prioridad en agenda AMLO-Biden

Tras calificar como una “terrible desgracia y amarga prueba” la muerte de al menos 51 migrantes dentro de la caja de un tráiler que fue abandonado en una carretera cerca de San Antonio, Texas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay fecha para la reunión que sostendrá en Washington con su contraparte estadounidense.

“El próximo 12 de julio me reuniré con el presidente Biden y este tema es básico (la migración), luego de la tragedia, porque hace falta y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en que hay que apoyar a la gente para que no tenga que abandonar sus pueblos para irse a ganar la vida al otro lado de la frontera”, expuso López Obrador.

Perfiló la agenda de trabajo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que resalta la migración, la inversión en Centroamérica, un plan conjunto contra la inflación e, “inevitablemente”, el tema de la inseguridad.

“Seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad; es amplio”, detalló.

Al informar que ya se elabora la agenda de trabajo, destacó el tema de migración y las acciones que se pueden llevar a cabo para evitar que la población se vea obligada a migrar, como las inversiones en Centroamérica.

O la expedición de visas de trabajo para regular el paso de migrantes que buscan mejores condiciones para sus familias.

“Yo creo que, pues se debe de poner orden; tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas; pero, al mismo tiempo, que haya opciones. Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar”, adelantó.

El Presidente reconoció que el tema de la inseguridad gravitará en esta reunión, pero señaló que es inevitable hablar del tráfico de personas y de armas.

A la reunión también asistirá su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien sostendrá reuniones con la primera dama estadounidense, Jill Biden, para abordar temas educativos.

“Ellas tienen, con todo respeto, otro programa, más vinculado a lo educativo, porque la esposa del presidente Biden es maestra, y hay muy buena amistad con Beatriz en ese campo, y van a visitar escuelas y bibliotecas; es otra actividad”, concluyó el mandatario.

“Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron asfixiados en un tráiler; tremenda desgracia; esto ocurrió en San Antonio, Texas”, manifestó López Obrador.

Reconoció que la pobreza que agobia a las personas es la principal causa para que decidan abandonar su país, en busca de mejores opciones de vida.