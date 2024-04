Ante violencia, caravana se estaciona en Pijijiapan

La caravana migrante llegó este martes al municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde permanecerá dos días hasta contar con una respuesta del Gobierno federal a su petición de entrega de Formas Migratorias Múltiples.

“La caravana por el momento no va a avanzar más, ya que en la zona de Arriaga hay un conflicto entre grupos del crimen organizado y los migrantes están en medio; por ello, necesitan salir de ese sitio de manera urgente. Le pedimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador que entregue los documentos.

“Ahí se van a quedar en Pijijiapan y solicitan al Presidente Formas Migratorias Múltiples para poder llegar a la Ciudad de México. La genta ya está muy fatigada, cansada y ampollada; muchos tienen fuertes problemas de salud”, explicó Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

De acuerdo con el coordinador del éxodo, en el Viacrucis migrante hay dos mil 200 personas, entre los que hay 700 menores y al menos 20 mujeres embarazadas, de acuerdo a un censo que realizaron este lunes por la noche. El mismo día, el Gobierno de Chiapas les envió una ambulancia para atención a quien lo necesite, mientras que la iglesia local también ayudó con alimentos y bebidas.

García Villagrán señaló que los migrantes, al llegar a la Ciudad de México, realizarán su solicitud a través de la aplicación CBP One a Estados Unidos y quienes no tengan oportunidad de ello, se van entregar a la patrulla fronteriza, debido a que no quieren regresar a sus países de origen.

En caso de que no tengan respuesta de las autoridades federales, el jueves retomarán su camino rumbo a la Ciudad de México, a pesar de los peligros que puedan enfrentar en el camino, por las amenazas que hay de los grupos del crimen organizado, las altas temperaturas y la falta de alimentos o bebidas.