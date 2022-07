Virólogos estiman alargue de quinta ola por variante BA.5

El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica advirtió que en el país empieza a dominar el sublinaje BA.5 de la variante Ómicron de Covid-19.

Además, detectó que ya también está produciendo ramificaciones, de las cuales hasta el momento se desconocen sus consecuencias.

Datos de la institución detallan que el sublinaje original BA.1 cedió rápidamente ante la llegada de BA.2, y más tarde ante su descendiente BA.2.12.1, pero ahora comienzan a subir los casos de BA.5, que es la que genera una ola mundial y que, por cada persona infectada, contagia a 18 más.

“Ya está siendo la variante predominante en todo el país y vemos que en las siguientes semanas va a desplazar al sublinaje BA.2.12.1, que era la predominante, pero con ello se comprueba la tendencia mundial que es elusiva al sistema inmune y, finalmente, se convertirá en la reinante”, explicó el investigador Alejandro Sánchez Flores, del Consorcio.

Mencionó que el virus de Covid-19 puede volverse estacional y por ello se espera que por lo pronto tenga dos o tres picos al año.

También se ha detectado que ya tiene ramificaciones el mismo sublinaje BA.5, lo que además confirma que la enfermedad continúa mutando.

El experto detalló que el control de la pandemia tiene que ver con las políticas de gobierno que se adapten a cada pico, esto es, que cuando haya un alza se tomen medidas para bajar esos contagios.

. Gráfico: La Razón de México

“En Asia ha habido confinamientos intermitentes y con ello han logrado controlar la pandemia, por ello hay baja incidencia de casos. Otro de los factores para llegar a un posible control es la vacunación sincronizada a nivel mundial, lo que es difícil”, aseveró.

Sánchez Flores dijo que es difícil predecir cuánto tiempo va a durar la pandemia, ya que depende también en buena parte de la producción de vacunas y su mejoramiento, con el fin de generar inmunidad esterilizante.

Además, comentó que el sublinaje BA.5 tiene un factor de reproducción de 18; esto significa que, por cada persona infectada, al menos otras 18 se contagian.

En torno a BA.2.75, llamada Centaurus, mencionó que por el momento no es de precaución, ya que es menos agresiva que BA.5.

Alejandro Sánchez

Investigador del Consorcio mexicano de Vigilancia Genómica

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el Covid-19 sigue siendo una enfermedad de preocupación, debido al aumento de casos, así como la presión sobre los sistemas de salud y los constantes contagios.

Del 1 de abril de 2020 al 10 de julio de 2022 se han confirmado diez variantes de Covid-19, pero en las últimas semanas se registró un alza de BA.5.

Al respecto, el virólogo del Sector Salud dijo que el país se debe preparar para una pandemia larga, ya que por el momento no se vislumbra una salida o un control total de la enfermedad, porque no hay esfuerzos globales para vacunar a todos los países sin distingos, pues es un panorama que se ve con otras enfermedades que no se atienden en otros continentes, como África.