“¿Usted de qué ha vivido estos 30 años? Malagradecido, mentiroso”, responde Creel a AMLO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, llamó “malagradecido” y “mentiroso” al Presidente Andrés Manuel López Obrador , a quien cuestionó sobre el origen de los recursos con los que se ha mantenido por 30 años, luego de que el mandatario lo acusó de robar.

Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal dijo que si él se dedicara a robar como “Loret de Mola, Claudio X. González, Narro o Creel” no podría encabezar la transformación del país.

Ante esto, el legislador panista, en respuesta, lamentó que López Obrador se mantenga con una “actitud bélica” y “de difamador”, la cual atribuyó a una preocupación derivada de la movilización contra la Reforma Electoral de este domingo.

Dijo que “lo que más me lastima es lo malagradecido” , pues dio a conocer que el Presidente de la República le pidió ayuda legal en 1995, junto a su hijo José Ramón López, con quien acudió hasta su despacho, incluso a su casa, en varias ocasiones.

“En aquella época, ¿cuántas veces no fue a mi casa?, ¿cuántas? Usted vio mi manera de vida, el patrimonio que tenía en mi casa, cómo lo recibí, los muebles que había en mi casa, los cuadros. Todo eso lo sigo teniendo igual, no vivo ni más ni menos como vivía hace 30 años, Presidente”, dijo en entrevista.

Creel Miranda se dijo despreocupado por que investiguen su patrimonio, pues asegura que todo lo que tiene lo ha conseguido con base en su trabajo como abogado, que paga sus impuestos con puntualidad.

“Sí le digo una cosa, Presidente: ¡Véase usted mismo! ¿De qué ha vivido estos 30 años? Yo he vivido de mis sueldos como servidor público, pero del patrimonio que tuve el privilegio de hacer, de trabajar… No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia, y más cuando usted pidió mis servicios como abogado. Por supuesto que fue probono, y quiere decir que no le costó un peso, y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos”, reclamó el diputado.

Insistió en que las declaraciones del mandatario fueron una “infamia” a la que consideró grave pues no lo dijo como individuo, sino como jefe del Estado Mexicano.

“Es un desagradecido y es un mentiroso… No caiga tan bajo, recuerde sus épocas, recuerde mi casa, qué le dije cuando entró por vez primera: ‘su casa, siéntase en familia’, merendamos con mis hijos y mis hijas”, dijo.

