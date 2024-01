Xóchitl exige a Claudia que responda a su reto

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, demandó a su contrincante de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, que sea ella quien le responda a su reto para debatir, en lugar de enviarle a sus voceras, como Citlalli Hernández y Tatiana Clouthier.

Luego de convocar a Sheinbaum a debatir los principales problemas del país y ante los comentarios de las voceras morenistas, la política hidalguense puntualizó que espera que su rival en la contienda presidencial haga su soberbia a un lado.

“Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia, que conteste Claudia, debatimos o no debatimos, creo que México merece que hablemos de los temas, ella dice que México está mejor, yo digo que no, cara a cara, yo digo por qué no está mejor que nunca, pongo los números de seguridad en la mesa, los números de corrupción, de salud, hoy aquí en Tabasco varias personas se me han acercado a pedirme apoyo. El reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras, vaya que su soberbia es tremenda, que me conteste Claudia, no sus voceras”, manifestó.

Entrevistada a su llegada a Tabasco, reiteró que ella no tiene relación con el escándalo por el acuerdo entre el PAN y el PRI en Coahuila, por lo que no teme desmarcarse públicamente, a diferencia con su contrincante, quien sí tiene que salir a defender a los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia, que conteste Claudia, debatimos o no debatimos, creo que México merece que hablemos de los temas. Que me conteste Claudia, no sus voceras

Xóchitl Gálvez, Precandidata de FCXM

“Su servidora no tiene ningún convenio firmado de ningún tipo. Yo no fui condicionada a nada y los partidos lo saben, saben los partidos que soy una mujer libre, independiente. Los partidos saben que soy una mujer que va a luchar sólo por los ciudadanos”, expresó.

La abanderada de Fuerza y Corazón por México (FCXM) aseguró que pese a la inseguridad que priva en el país, ella se siente tranquila con el equipo de protección que le fue asignado, pero dijo que lamentablemente eso no lo tiene el resto de la población.

“Yo estoy bien cuidada, estoy contenta, los que no están bien cuidados son los tabasqueños. El 22 de diciembre todo México se enteró de lo que pasó en Tabasco, los cuetes que echaron, porque eso fue lo que dijeron allá, que habían sido cuetes, ustedes saben que no fueron cuetes, y lo que volvió a pasar el 4 de enero. Sí es preocupante el tema de la seguridad en Tabasco y sobre todo el tema de trata”, dijo.

Más tarde, al pronunciar un discurso en Villahermosa, se refirió al desplome de parte de la estructura del Tren Interurbano México-Toluca, y dijo que se debe preguntar cuál es la empresa constructora.

“Por ahí se dice que es una empresa, habría que preguntar, que se nos diga a quién se le asignó este contrato, para no dejarlo a especulaciones, y hago la pregunta directa, porque lo que pasó en la Ciudad de México no es normal. Se puso en riesgo a una persona que se quedó a cuatro metros de que le cayera la viga de concreto encima. Se requiere que haya empresas profesionales”, aseveró.