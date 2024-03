Xóchitl exige elevar volumen de protesta

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, exigió a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, elevar el posicionamiento de México sobre la Ley SB4 contra la migración ilegal en el estado de Texas.

La aspirante presidencial de oposición, mostró un enérgico rechazo a cualquier política que ponga en riesgo a connacionales y extranjeros de diferentes nacionalidades en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. “Entonces, yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes no sólo de México, sino de muchas partes del mundo. Entonces la rechazo. Qué bueno que está suspendida pero sí es un riesgo y creo el Gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta” sostuvo.

La candidata de PRI, PAN y PRD expuso que en el país vecino la migración tiene dos enfoques que autoridades, políticos y ciudadanos, dijo, interpretan a su conveniencia en Texas y el resto de la Unión Americana. “Entonces, obviamente, desprecian la migración que les conviene, pero no reconocen la migración, que le aporta valor y riqueza a los Estados Unidos”, declaró.

En el marco de su participación en el foro “Mujeres transformando México” de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Xóchitl Gálvez explicó su propuesta de política exterior para llevar una relación bilateral con Estados Unidos, diferente a la del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que, de ganar los comicios del 2 de junio, su gobierno negociará con la Casa Blanca la entrega de visas específicas para trabajadores mexicanos que, por su alta calificación y competencia para diferentes servicios y actividades relevantes para la economía de Estados Unidos, pueden ser un ejemplo de una migración segura, regulada y productiva para ambos países.

Frente a uno de los gremios más importantes del transporte en México, como lo es la Canacar, la candidata presidencial escuchó quejas y denuncias sobre el robo en carreteras, la extorsión y otros delitos que afectan a los trabajadores del volante y a otras ramas de la economía nacional que dependen del trayecto terrestre de mercancías por todo el país. Xóchitl Gálvez declaró que, por la inacción del Gobierno actual, transportistas mexicanos se están yendo a Estados Unidos para escapar de la violencia.

“Justo aquí los transportistas están sufriendo por la cantidad de operadores que se están yendo a trabajar Estados Unidos. Algo que no dicen los que están en contra de los migrantes es que buena parte de la mercancía en Estados Unidos la están empezando a mover operadores mexicanos a los que les están dando visas de trabajo legales, justamente porque no tienen mano de obra en Estados Unidos… muchos de esos operadores se están yendo Estados Unidos por el tema de la violencia. Porque dicen pues allá me pagan más está más seguro”, concluyó.

A los transportistas organizados y agremiados en la Canacar, Xóchitl Gálvez les presentó su propuesta de crear un plan de aduanas binacional conformado por empleados de México y Estados Unidos, a fin de mejorar el paso de personas y mercancías en los cruces fronterizos.