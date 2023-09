Xóchitl Gálvez acatará decisión de UNAM sobre su título; 'me están esculcando todo', dice

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que si la UNAM decide invalidar su título por la falta de referencias, acatará la decisión y presentará un nuevo trabajo; sin embargo, rechazó que se vaya a “rajar” de contender en 2024.

En Durango, donde sostiene diversos eventos este jueves, ratificó lo que señaló en redes sociales respecto a que los señalamientos en su contra son ataques infundados.

Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos, síganle, estoy lista para 256 ataques más Xóchitl Gálvez, responsable de construir el Frente Amplio por México

Y confirmó posteriormente en entrevista con los representantes de los medios que todo es una estrategia del oficialismo, que está utilizando cualquier dato en contra con fines políticos.

“Al final, lo están usando con fines políticos, ya que me están esculcando creo que todo. Pero está bien porque creo que eso jala también, pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la Línea 12, qué pasó en Rébsamen, pero ahí no van a esculcar nada”, declaró.

Gálvez subrayó que lo que presentó para titularse no fue una tesis, sino un informe académico: “A ver, no es una tesis, eso es algo que yo quiero aclarar, es un informe académico, yo soy especialista en temas de edificios verdes inteligentes desde hace muchos años. Mi título lo conseguí con tres casos prácticos y lo que yo presenté es un informe, en ese informe hay referencias técnicas que no pongo la fuente de los manuales técnicos, después aparecen en revistas, pero hoy he dicho claramente que sea la UNAM la que define y yo acataré lo que la UNAM decidida, o sea, no opondré ninguna resistencia”.

La senadora del PAN remarcó que más que reconocer que se equivocó, lo que admite es que no incluyó todas las referencias en su informe.

Ante la pregunta de si le preocupa algún tema sobre su vida por los 256 ataques más que dijo que espera, Gálvez puntualizó que no, porque es una mujer honesta.

“No tengo dinero mal habido, soy una mujer honesta y una mujer trabajadora, mi casa la compré, ahora parece que no puedo comprar una casa después de ser 31 años empresaria, no, de verdad el notario validó el costo. Tú, aunque digas que vale dos el notario dice, no, esto vale 11.

“La compré en obra negra, yo puse la cocina, no hay nada. Todo ello lo que quieren es justo porque no me encuentra departamentos, no me encuentran casas en Nueva York, casas grises en Houston, es una casa en una colonia de clase media, la colonia Reforma Social”, señaló.

