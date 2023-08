Xóchitl Gálvez: Hasta los de Morena van a agradecer una buena estrategia de seguridad

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que tiene los “ovarios” suficientes para combatir el crimen organizado y dijo que una buena estrategia de seguridad la van a agradecer hasta los miembro de Morena.

Desde León, Guanajuato, donde sostuvo encuentros con la sociedad civil y ofreció una conferencia de prensa, subrayó que la política de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado y tiene ensangrentado el país.

Enfatizó que la medida adoptada por el mandatario federal de “acusarlos con su mamá” a los delincuentes no ha frenado la violencia en el país.

“Su política de abrazos y no balazos, tiene ensangrentado a Guanajuato, eso no se vale, acusarlos con su mamá no funciona, se requieren ovarios para combatir al crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley, ¡ya basta!”, externó ante los asistentes a la reunión con miembros de la sociedad civil.

Subrayó que es tiempo de hacer frente al crimen organizado, porque son muchos los que diariamente se la “juegan” y lamentablemente algunos no viven para contarlo.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, la política hidalguense afirmó: “una buena estrategia de seguridad hasta los de Morena la van a agradecer”, porque consideró que también padecen la inseguridad en el país.

En su exposición, Gálvez consideró que la extinta Policía Federal “no iba mal”, mientras que la actual Guardia Nacional estimó que no ha terminado de “cuajar”, por lo que señaló que tal vez se debería considerar utilizar estrategias como las que en su momento implementó Felipe Calderón, pese a las críticas que recibió.

“Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar, obviamente, creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentarse, sin una estrategia terminada”, declaró.

La senadora de Acción Nacional criticó que se haya eliminado el fondo de apoyo para el fortalecimiento de las policías, cuando lo que se debería hacer es “yucatanizar” a las policías locales para dotarlas de todos los recursos necesarios y garantizarles la protección social.

Gálvez mencionó que ya duplicó el número de las firmas que se estableció en la convocatoria del Frente Amplio por México, pero indicó que será hasta que se defina si ella será la responsable de construirlo cuando verá qué sigue en las siguientes etapas.

Por lo pronto, reiteró que no es necesario que pida licencia a su escaño en el Senado de la República, donde dijo que está lista para regresar para el próximo periodo ordinario de sesiones.

