Xóchitl Gálvez reclama falta de transparencia en el TEPJF

Xóchitl Gálvez, excandidata de Fuerza y Corazón por México, reclamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la falta de transparencia en el proceso de calificación presidencial que lleva a cabo la Comisión Sustanciadora, además de que aún están pendientes más de 400 quejas por resolverse contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y gobiernos estatales por inequidad en el proceso electoral.

“Siento que el calendario no queda claro, sigue sin ser publicado en el Diario Oficial, las audiencias en el caso de la comisión que tiene que ser pública no fue pública, esto de la máxima transparencia no quedó como se había dicho”, acusó en entrevista, luego de la audiencia con los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora.

te puede interesar Comisión Especial del TEPJF difundirá proyecto definitivo de elección presidencial el 24 de julio

Expresó sus dudas de cómo va a resolver el TEPJF la elección presidencial cuando no se han solucionado las diferentes quejas contra el Presidente López Obrador, por violentar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las elecciones federales pasadas.

Comentó que, por la prensa, sabe que el próximo miércoles 24 de julio la comisión especial encabezada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes presentarán un proyecto sobre la elección, el cual podría ser aprobado el 15 de agosto como lo señaló la Presidente electa, Claudia Sheinbaum.

“Seguramente ella sí tiene el programa real porque nosotros todavía no lo tenemos. El día que estuve con la Comisión Sustanciadora no pudimos tener un calendario, no se tiene pero seguramente aquí tratan de manera inequitativa a ella y a mí”, aseveró.

Gálvez Ruiz informó que también solicitará una audiencia con la sexta magistrada, Claudia Valle Aguilasocho, para presentarle algunos alegatos y cerrar este proceso.

Xóchitl Gálvez pide al TEPJF reparación de AMLO

Añadió que también abordó con los magistrados Rodríguez y Otálora el tema de la violencia política en razón de género, que es un recurso que tiene en el TEPJF donde impugnó que el presidente no haya sido sancionado, el cual aunque no está penado en la ley porque no está previsto, si se habla de una reparación

“Si se prevé la reparación que lo ha hecho con varios gobernadores donde han quedado inscritos en la lista de violentadores políticos y han tenido que ofrecer disculpas públicas como fue el caso de Layda Sansores en Campeche. Entonces, yo estoy diciendo que el Presidente sí debería hacer una reparación en el caso de violencia política hacia mi persona. Son asuntos que yo traté”, explicó.

Gálvez respeta proceso interno del PRI

Sobre el proceso interno del PRI y las acciones de Alejandro Moreno para reelegirse en la dirigencia nacional, Xóchitl Gálvez dijo que era respetuosa de no meterse en esos temas; sin embargo, recomendó que deben escuchar a los ciudadanos y no alejarse más de ellos porque tomar decisiones, luego salen costosas.

“Hay que volverse a acercar a aquellos que opinan de manera diferente a ti. Creo que tanto el PAN como el PRI deberían de estar más cerca de estos procesos y abrirlos a la ciudadanía. Sería mi recomendación”, apuntó.

Reconoció que hay un alejamiento de los partidos con los ciudadanos, y obviamente Morena está muy cerca “porque tienen los programas sociales”. Resaltó que en sus recorridos por seis estados, el sentir de la gente es que “se sintieron abandonados por los partidos políticos”.

cehr