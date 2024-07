IECM ordena a Alessandra Rojo de la Vega pedir disculpas públicas a Catalina Monreal

Catalina Monreal, excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró y celebró que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ordenó a la alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, pedir disculpas públicas por violentarla, invisibilizarla y agredirla.

Catalina Monreal comentó que la Comisión Permanente de Quejas del IECM emitió la resolución a una queja que presentó en contra de Rojo de la Vega, en la cual señaló que la alcaldesa electa deberá suspender inmediatamente la difusión de contenidos referentes a “los Monreal”, “El Monrealato” y similares.

te puede interesar Alessandra Rojo de la Vega anuncia auditorías en la Cuauhtémoc para evitar esconder “corrupción” de monrealato

"No me quedaré callada", dice Catalina Monreal

“La violencia política contra las mujeres en razón de género no debemos de normalizarla. Yo sufrí de parte de mi agresora durante varios meses que me quedé callada, pero ya no me quedaré callada ante su violencia y ante sus agresiones e iré a todas las instancias que sean necesarias y la ley y el derecho me respalde”, subrayó en un video que subió a sus redes sociales.

Alessandra Rojo de la Vega es un agresora de mujeres. No podemos normalizar la violencia de género. Hoy el @iecm nos da certeza. pic.twitter.com/QAALHFkFjD — Caty Monreal (@catymonreal_) July 23, 2024

Rojo de la Vega deberá pedir disculpas públicas

La resolución también especifica que las disculpas que deberá pedir Alessandra Rojo, deberán ser difundidas en los mismos medios de comunicación donde expresó las supuestas agresiones hacia Catalina Monreal.

Aunado a lo anterior, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc tiene que hacer un escrito donde reconozca los actos y especifique que fueron cometidos en contra de Catalina Monreal. Asimismo, tomará cursos de sensibilización que deberá acreditar, según ordene el IECM.

En su dictamen, la Comisión de Quejas resolvió que las frases y acusaciones de Rojo de la Vega no podrían estar amparadas por la libertad de expresión toda vez que se tratan de manifestaciones que reflejan su intención de afectar o borrar la imagen pública de Catalina Monreal.

cehr