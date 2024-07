Alessandra Rojo acusa que Catalina Monreal se victimiza tras suspensión de recuentro de votos

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comentó que la ex candidata de Morena, Catalina Monreal se victimiza luego de que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió el recuentro de votos.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega, expuso que su contrincante perdió la elección y no logró recuperar votos en los recuentros ordenados sobre las casillas impugnadas por supuestas irregularidades.

“Ahora intenta con influencias y compadrazgos un recuentro total de votos que la ley no permite. En su desesperación acusa violencia y me hace responsable de su seguridad todo porque un grupo de ciudadanos que me apoyan propusieron ir a su casa para ser escuchados”, expuso.

Añadió que sus simpatizantes solo buscaban expresar su descontento, sin embargo, no dieron con su dirección, además, aseguró que todas las manifestaciones que se han realizado respecto, se han llevado a cabo de manera pacífica.

Ante sus ataques, denuncias.

Ante sus mentiras, hechos.

Ante su corrupción, la verdad. pic.twitter.com/Ch3L0x58wX — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 9, 2024

Alessandra Rojo sostuvo que Catalina Monreal actúa con cinismo al decirse violentada, pues consideró que fue víctima de la fuerza del Estado, así como del poder adquisitivo de la familia Monreal.

“Se atentó contra mi vida, se usó a las instituciones como la Fiscalía para culparme, amenazaron y difamaron a mi familia, hechos que por cierto si tengo denunciados y con pruebas en la mano”, advirtió.

Resaltó que la primera denuncia la levantó el 9 de mayo, días antes del atentado, otra fue el 25 de junio, cuando su padre recibió un mensaje de amenaza y el 28 del mismo mes, una camioneta arribó a casa de sus padres y tomaron fotografías, sin embargo, expuso que actualmente la siguen las amenazas y van en aumento.

“No vengan a decir que son víctimas de lo que ustedes mismos provocan, la gente va defender su voto, su alcaldía, la democracia, no me culpen del odio que su familia ha generado por años y por ser pésimos perdedores”, finalizó.

JVR