Xóchitl Gálvez trabajará por la reconstrucción del Sistema de Salud

En la presentación del Plan de Salud 2024-2030, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que, junto con los pacientes, comunidad médica, sociedad civil, el sector privado y las autoridades estatales, en su gobierno reconstruirá el Sistema de Salud que hoy se encuentra olvidado.

En un encuentro en Celaya, Guanajuato, la ingeniera presentó su proyecto para recuperar en todo el país la atención médica de calidad, la entrega eficiente de medicamentos y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria. Así como la capacitación y contratación de enfermeras y médicos, principalmente, en zonas rurales del país.

Su estrategia contempla combatir la corrupción haciendo transparentes todas las licitaciones en la compra de medicamentos y dejar de invertir en “obras faraónicas”, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que reportan sobrecostos millonarios y ese dinero destinarlo directamente al mantenimiento y construcción de hospitales.

La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarle a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio para la consolidación de su proyecto político. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad ¿Por qué no lo hacen? Porque no levantó la voz cuando pasaba todo esto ¿Por qué no salió a defender a las mujeres que tenían hijos con cáncer, protestando afuera de su Palacio?