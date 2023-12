Xóchitl: Samuel pudo evitar problemas en NL

En su gira por Juárez, Nuevo León, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, calificó como “una tragedia” que alguien como Samuel García que se comprometió a gobernar la entidad, ahora deje a la población abandonada a su suerte.

“Miren nada más lo que está pasando en Nuevo León, es una tragedia, es una tragedia que en lugar de que alguien les dijo que quería gobernar se vaya y los deje abandonados a su suerte”, afirmó en su mensaje ante la militancia priista.

Acompañada del líder nacional priista, Alejandro Moreno, la panista planteó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida qué procede en el gobierno de Nuevo León.

“Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de entrar y decir qué es lo que procede en Nuevo León, hay una sentencia del Tribunal Federal Electoral donde dice que es el Congreso quien debe de nombrar al Gobernador por mayoría”, indicó.

Reprochó que García Sepúlveda ahora incurra en los mismos actos que tanto criticó cuando fue senador de la República.

“cómo pretende gobernar un país, si ni siquiera pueden gobernar un estado. Es muy evidente que no tuvo la capacidad de conciliar con la oposición

Xóchitl Gálvez

Precandidata de Fuerza y Corazón por México

“A mí lo que me parece es que cuando damos la palabra en la política es lo más importante, un ser humano cuando da su palabra, yo me acuerdo mucho que criticaba al Bronco porque yo lo conocí cuando era senador y decía que él no iba a hacer lo mismo que hizo El Bronco y mucha gente le creyó, entonces hay un problema con su palabra”, lamentó.

“A mí me parece lamentable, y cómo pretenden gobernar un país, si ni si quiera pueden gobernar un estado. Es muy evidente que no tuvo la capacidad de conciliar con la oposición; yo cuando fui legisladora saqué 101 dictámenes con Morena, por ello cuando te pones a trabajar sacas lo deseable”, explicó.

La senadora con licencia dijo que pudo haber conciliado con el Congreso del estado, pues si bien lo eligieron, también lo hicieron con PAN y PRI, por ello no le dieron ninguna diputación a Movimiento Ciudadano, lo que habla de que la gente quiere que se ponga de acuerdo la clase política.

Mencionó que la violencia que se dio en el Congreso de Nuevo León no es un buen mensaje para los inversionistas, por ello, invitó a las partes a que se pongan de acuerdo para tener a un gobernador por consenso. En este sentido dijo que la juventud tiene sus costos, pero ejemplificó el caso del nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez de quien dijo es un joven maduro.

Respecto a si el ahora exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, estará en su equipo, señaló que hasta el momento no ha hablado con él, pero le encantaría tenerlo, por el tema de su modelo de seguridad que se puede replicar. “No he platicado con él, pero me encantaría que estuviera con nosotros por su gran experiencia en el tema de seguridad”, añadió.

En el tema de recursos, criticó a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum de quien dijo tiene mucho dinero para pagar mucha publicidad.

Señaló que aunque Morena ponga a 20 mil servidores de la nación, “los avasallamos porque no tenemos los millones de Sheinbaum. Ella puso cientos de espectaculares, cientos de camiones, bardas y ha pagado millones en redes”, agregó.