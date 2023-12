Taboada presenta queja por retraso en su licencia

El alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada presentó una queja ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para que se resuelva a la brevedad su petición de licencia definitiva al cargo, para poder contender por la Jefatura de Gobierno capitalina.

“Al yo haber presentado en tiempo y forma al Congreso, lo que le estoy diciendo al Tribunal es que me reconozcan a partir de que yo presenté la licencia definitiva y que se pronuncie para que se me sea otorgado este derecho”, dijo el panista.

Lo anterior luego de que este jueves no se discutiera el asunto en el Congreso local por falta de quorum.

Al respecto, dijo que la queja solicitada es para proteger sus derechos político-electorales, pues aseveró que los diputados capitalinos han sido omisos al no resolver su situación.

El panista también acusó a los legisladores de Morena de no dejarlo contender en el proceso electoral de 2024.

“A mí no me van a bajar con sus amenazas, ni me van a bajar con sus argumentos leguleyos, a mí me asiste la razón. Seguimos cumpliendo todos los requisitos legales, tenemos ya una precandidatura única y vamos a seguir en la candidatura”, indicó.

Comentó que a pesar de los agravios en su contra será el candidato del Frente Amplio por México en la capital del país, sin embargo, mencionó que el tema debe estar resuelto para el próximo 5 de diciembre, fecha en la que debe estar separado de manera definitiva, debido a que comienza el plazo de 180 días obligatorio para poder contender.

“Hay antecedente de que en estos casos, cuando se han querido aplicar ese tipo de ajustes políticos, siempre hay una protección a los derechos políticos. Entonces no hay duda de que voy a hacer el candidato del Frente”, aseveró.

Durante la semana, Santiago Taboada ha denunciado al Jefe de Gobierno de estar detrás del tema de bloqueo a su candidatura, incluso ha mencionado a Ernestina Godoy, fiscal de justicia local por estar en contra de su reelección. Además, mencionó que hay una guerra sucia en contra de la oposición por un supuesto espionaje de varios actores políticos.